Primeras imágenes de Sissi Abascal fuera de prisión tras años encarcelada por el 11J

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó este jueves las primeras imágenes de la salida de prisión de Sissi Abascal, presa política cubana condenada a seis años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Matanzas.

Abascal, de 27 años y considerada la Dama de Blanco más joven de Cuba, salió de la cárcel y fue sometida a un exilio forzado por parte del régimen.

Este jueves llegó a Miami con una visa humanitaria acordada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, tras casi cinco años de encarcelamiento.

Su liberación fue gestionada por la Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el activista y empresario Santiago Álvarez, quien declaró: «Después de mucho trabajo y paciencia, pues realmente fue un largo camino, finalmente logramos que la dictadura cubana libere a Sissi Abascal de la cárcel para que en Estados Unidos pueda atenderse sus problemas de salud».

Abascal viajó acompañada de su madre, Annia Zamora —también integrante de las Damas de Blanco—, y otros familiares.

Fue arrestada el 3 de noviembre de 2021 en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, Matanzas, y condenada a seis años de prisión por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos, sentencia que comenzó a cumplir el 27 de diciembre de 2021 en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas.

Según el auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo Popular, al que tuvo acceso Cubalex, su condena vencería el 5 de noviembre de 2027, por lo que le restaban aproximadamente 14 meses de prisión al momento de su liberación.

Durante su encarcelamiento, Abascal fue clasificada como «presa negativa» por negarse a participar en actividades políticas obligatorias, lo que le valió al menos siete negativas de cambio de régimen penitenciario, la última en septiembre de 2025.

En junio de 2025, las autoridades carcelarias le negaron formalmente la libertad condicional, argumentando su postura de resistencia dentro del penal.

También padeció bartolinitis sin recibir atención médica adecuada, según denunció su madre, y en octubre de 2022 le fue prohibido recibir ropa de dormir para el invierno.

A inicios de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incorporó a su campaña «Injustamente Detenida».

La organización Cubalex calificó su salida como «libertad condicionada al exilio», señalando que «el régimen prefirió otorgarle libertad condicional para expulsarla del país en lugar de colocarla en un régimen penitenciario menos severo dentro de Cuba».

La liberación de Abascal se enmarca en un proceso de excarcelaciones selectivas iniciado en enero de 2025, cuando el régimen anunció beneficios penales a 553 personas tras negociaciones con Estados Unidos y el Vaticano, aunque Cubalex verificó que solo 205 eran presos políticos.

Cuba mantiene aún 775 presos políticos, de los cuales 338 son del 11J, según datos de Justicia 11J de abril de 2026, y las organizaciones de derechos humanos advierten que ninguna de estas liberaciones es plena, sino condicionada y revocable.