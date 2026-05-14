"Ya desistí": Cubano enviado a Esuatini tras deportación desde EE.UU. suplica regresar a Cuba

Juan Carlos Font Agüero, cubano de 59 años, lleva meses detenido en el Reino de Esuatini —una pequeña monarquía absoluta en el sur de África— sin cargos, sin abogado y sin fecha de liberación, después de ser deportado desde Estados Unidos en noviembre de 2025. En un video difundido en redes sociales, Font Agüero rompe el silencio y confiesa que ha llegado al límite: ya no pide llegar a ningún país libre, solo quiere volver a Cuba.

«Ya, ya yo he desistido. Ya yo tengo ya sesenta años. Tengo toda mi familia en Cuba. Yo digo: 'Oye, ya yo quiero ir pa Cuba'. Oye, nada. Ni así», declara el cubano en el testimonio grabado desde la prisión de Matsapha y compartido en Facebook por el también cubano Raúl Hernández.

Font Agüero relata que fue detenido en un punto de control en Búfalo, Nueva York, mientras trabajaba como camionero. Tras seis meses en ese estado, comenzó una cadena de traslados: Montana, Texas, Alejandría (Louisiana) y Puerto Rico, hasta que comprendió que lo llevaban a África. El viaje duró tres días.

«Nosotros estamos en África, en Eswatini, un país que aquí fue que me enteré que existía. Eso es al lado, al lado de Sudáfrica», dice.

Al llegar, la escena fue intimidante: «Cerraron el aeropuerto y el ejército entero nos estaba esperando. Como si nosotros fuéramos militares, no sé, traidores. Con AKM, R15, lo único que le faltaban eran los misiles».

Desde entonces, Font Agüero permanece recluido en el Centro Correccional de Máxima Seguridad de Matsapha, que opera al 171% de su capacidad y tiene un historial documentado de abusos según el propio Departamento de Estado estadounidense. «Aquí no hay ley, aquí es lo que diga el rey. No podemos tener abogado», denuncia.

Las condiciones de vida son precarias: dos comidas al día, ambas iguales. «Aquí nosotros es a las once de la mañana, arroz y sopa. A las dos de la tarde es la comida, arroz y sopa. Eso es la comida que tenemos nosotros aquí, hermano».

Lo que más lo destroza, dice, no es el hambre ni el encierro físico, sino la indefinición total: «El estar preso indefinidamente, sin causa, sin acusación, sin delito, sin nada, es lo que más afecta a uno».

Font Agüero responsabiliza a los tres gobiernos involucrados. «Nos vendieron como una mercancía y nos compraron como una mercancía», afirma, y señala que Cuba, Estados Unidos y Esuatini lo han ignorado por igual. Su familia en la isla ha entregado cartas y realizado gestiones para lograr su retorno, sin resultado.

El caso se enmarca en el programa de deportaciones a terceros países de la administración Trump, diseñado para migrantes con antecedentes penales graves cuyos países de origen rechazan recibirlos. En mayo de 2025, Washington firmó un acuerdo con Esuatini por el que ese país acepta hasta 160 deportados a cambio de 5,1 millones de dólares en asistencia financiera.

Font Agüero no fue el primero. El cubano Roberto Mosquera del Peral llegó a Esuatini en julio de 2025 y realizó una huelga de hambre en octubre de ese año para protestar por la falta de cargos y acceso a abogado. Su abogada Alma David declaró a la agencia AP: «Mi cliente está detenido arbitrariamente, y ahora su vida está en peligro».

Human Rights Watch y la organización local SWALIMO impugnaron judicialmente el acuerdo, pero un tribunal superior de Esuatini desestimó el caso en marzo de 2026, aunque la decisión fue apelada. En Estados Unidos, el juez federal Brian Murphy declaró ilegal el programa el 27 de febrero de 2026 por violar la ley federal de inmigración y el debido proceso, aunque continúa operando bajo otras modalidades.