Cubanos denuncian que dirigente se rió de su problema con la luz

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Vecinos del Bloque 3 de Jesús María, en Habana Vieja, denunciaron públicamente que el director de la termoeléctrica de Tallapiedra se rio en su cara cuando le plantearon su problema eléctrico y se marchó sin atenderlos, en un episodio que resume la indiferencia institucional ante la crisis energética que golpea a Cuba.

La denuncia la hizo Ady Adina en Facebook: «Hago esta denuncia públicamente para que llegue a los oídos de quien sea necesario.

En Jesús María, Habana Vieja, Bloque 3, frente por frente a la termoeléctrica de Talla Piedra ubicada en Águila/Puerta Cerrada y Avenida del Puerto, llevamos plantados desde las 10am tratando de dar solución pacíficamente a un breque que se dispara y no nos permite tener electricidad».

Según la denunciante, el corte había comenzado desde las cuatro de la tarde del día anterior.

Cuando los vecinos llamaron a la empresa eléctrica para buscar solución, la respuesta fue que debían costear ellos mismos la reparación: «Desde las 4pm de ayer estamos sin electricidad y al llamar nos dicen que tenemos que comprar el breque nosotros si queremos tener electricidad».

Lo que más indignó a los residentes fue la actitud del máximo responsable de la instalación: «El director de la termoeléctrica de Talla Piedra salió en su carro muerto de risa delante de nosotros diciendo que eso no es problema de él y se fue», relató Adina en su denuncia pública en Facebook.

Los vecinos decidieron mantenerse plantados frente a la instalación hasta obtener una respuesta: «De aquí no nos vamos a mover hasta que no se le dé solución a nuestro problema».

Captura de Facebook

El incidente ocurre en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas. La Unión Eléctrica reportó el miércoles un déficit de generación que alcanzó los 2,113 MW a las 20:40 horas, récord del año, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW.

La causa de fondo es la falta de combustible: el gobierno reconoció que en abril de 2026 solo llegó un buque de los ocho necesarios mensualmente como mínimo, lo que ha derivado en apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias.

Habana Vieja es uno de los municipios más castigados. En abril, los cortes dejaron a más de 200,000 habaneros sin acceso regular al agua potable, según reconoció el director de Acueducto de Aguas de La Habana.

La desesperación ha desatado una ola de protestas en toda la capital. El miércoles, vecinos de San Miguel del Padrón se manifestaron frente al Gobierno municipal con la consigna «¡Corriente y comida!», mientras que residentes de Nuevo Vedado protestaron con cacerolas cerca del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La termoeléctrica de Tallapiedra, con más de 60 años de explotación, fue dada de baja técnica según reconoció el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en septiembre de 2024, aunque la instalación sigue siendo un punto de referencia en la distribución eléctrica de La Habana.

La ONU advirtió en abril que la crisis energética cubana tiene un impacto «sistémico y cada vez mayor» sobre la salud, el agua, los alimentos, la educación y el transporte, tras más de tres meses de suministro insuficiente de combustible, y activó un plan humanitario para asistir a unos dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias.