Cubanos denuncian que dirigente se rió de su problema con la luz

Vídeos relacionados:
Vecinos del Bloque 3 de Jesús María, en Habana Vieja, denunciaron públicamente que el director de la termoeléctrica de Tallapiedra se rio en su cara cuando le plantearon su problema eléctrico y se marchó sin atenderlos, en un episodio que resume la indiferencia institucional ante la crisis energética que golpea a Cuba.
La denuncia la hizo Ady Adina en Facebook: «Hago esta denuncia públicamente para que llegue a los oídos de quien sea necesario.
En Jesús María, Habana Vieja, Bloque 3, frente por frente a la termoeléctrica de Talla Piedra ubicada en Águila/Puerta Cerrada y Avenida del Puerto, llevamos plantados desde las 10am tratando de dar solución pacíficamente a un breque que se dispara y no nos permite tener electricidad».
Según la denunciante, el corte había comenzado desde las cuatro de la tarde del día anterior.
Cuando los vecinos llamaron a la empresa eléctrica para buscar solución, la respuesta fue que debían costear ellos mismos la reparación: «Desde las 4pm de ayer estamos sin electricidad y al llamar nos dicen que tenemos que comprar el breque nosotros si queremos tener electricidad».
Lo que más indignó a los residentes fue la actitud del máximo responsable de la instalación: «El director de la termoeléctrica de Talla Piedra salió en su carro muerto de risa delante de nosotros diciendo que eso no es problema de él y se fue», relató Adina en su denuncia pública en Facebook.
Los vecinos decidieron mantenerse plantados frente a la instalación hasta obtener una respuesta: «De aquí no nos vamos a mover hasta que no se le dé solución a nuestro problema».
El incidente ocurre en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas. La Unión Eléctrica reportó el miércoles un déficit de generación que alcanzó los 2,113 MW a las 20:40 horas, récord del año, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW.
La causa de fondo es la falta de combustible: el gobierno reconoció que en abril de 2026 solo llegó un buque de los ocho necesarios mensualmente como mínimo, lo que ha derivado en apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias.
Habana Vieja es uno de los municipios más castigados. En abril, los cortes dejaron a más de 200,000 habaneros sin acceso regular al agua potable, según reconoció el director de Acueducto de Aguas de La Habana.
La desesperación ha desatado una ola de protestas en toda la capital. El miércoles, vecinos de San Miguel del Padrón se manifestaron frente al Gobierno municipal con la consigna «¡Corriente y comida!», mientras que residentes de Nuevo Vedado protestaron con cacerolas cerca del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La termoeléctrica de Tallapiedra, con más de 60 años de explotación, fue dada de baja técnica según reconoció el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en septiembre de 2024, aunque la instalación sigue siendo un punto de referencia en la distribución eléctrica de La Habana.
La ONU advirtió en abril que la crisis energética cubana tiene un impacto «sistémico y cada vez mayor» sobre la salud, el agua, los alimentos, la educación y el transporte, tras más de tres meses de suministro insuficiente de combustible, y activó un plan humanitario para asistir a unos dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la crisis energética en Cuba es tan grave?
La crisis energética en Cuba se debe principalmente a la falta de combustible, agravada por la ineficiencia del gobierno en el mantenimiento y la inversión en infraestructuras eléctricas. Desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026, Cuba no recibió un solo barco de combustible, dejando al sistema eléctrico sin reservas. Esta situación, sumada a averías y mantenimientos retrasados en termoeléctricas, ha derivado en apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias.
Publicidad
¿Cuál fue la respuesta del director de la termoeléctrica de Tallapiedra ante las quejas de los vecinos?
El director de la termoeléctrica de Tallapiedra se rió en la cara de los vecinos cuando le plantearon su problema eléctrico. Según la denuncia pública de Ady Adina, el director la actitud del director fue de indiferencia, ya que se marchó sin atender a los vecinos que estaban sin electricidad desde el día anterior.
Publicidad
¿Qué acciones están tomando los cubanos ante la crisis energética?
Los cubanos están realizando protestas como cacerolazos, bloqueos de calles y quema de basura en respuesta a los prolongados apagones. En La Habana, estas manifestaciones se han intensificado debido a la gravedad de la situación, reflejando el creciente malestar social y la desesperación ante la falta de soluciones.
Publicidad
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida diaria de los cubanos?
La crisis eléctrica afecta de manera crítica a la vida diaria de los cubanos. Los apagones prolongados no solo interrumpen el suministro eléctrico, sino que también impactan en el acceso al agua potable, la conservación de alimentos y la salud. La falta de electricidad ha obligado a muchas personas a vivir en condiciones extremas, generando un ambiente de tensión y malestar generalizado.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.