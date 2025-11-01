Deportan a un cubano con los ojos vendados al reino africano de Esuatini: Familia pide ayuda

Juan Carlos Font Agüero, un ciudadano cubano de 59 años, fue deportado desde Estados Unidos y enviado al Reino de Esuatini, en el sur de África, después de que el régimen cubano se negara a aceptarlo de regreso.

Su familia en la Isla vive una pesadilla desde entonces, rogando por su retorno antes de que muera en prisión, enfermo, lejos de casa y en un país donde nunca había puesto un pie.

El caso ha sido confirmado por fuentes oficiales estadounidenses al periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias, quien además recibió declaraciones de los familiares y verificó que La Habana rechazó en varias ocasiones su repatriación.

Mientras tanto, Font Agüero permanece encarcelado sin condena formal ni fecha de liberación.

Un traslado forzoso, a ciegas y sin destino claro

Yessica de la Caridad García Negrín, hijastra del afectado, declaró el drama comenzó seis meses atrás, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Font Agüero tras cumplir una condena de 17 años en Estados Unidos por asesinato en segundo grado.

La familia insiste en que fue un caso de defensa propia y que, una vez libre, trabajaba y estaba reinsertado en la sociedad.

Lo que siguió fue un proceso de deportación irregular y angustiante. Un día dejó de comunicarse. Pasaron quince días sin saber de él hasta que llamó y dijo que estaba en África.

“Nos contó que lo sacaron con los ojos tapados, con varias escalas, y que no entendía nada”, relató la fuente familiar.

Cuando finalmente lograron saber su paradero, supieron que había sido trasladado a Esuatini, donde permanece detenido sin haber cometido delito alguno en ese país.

Desde su llegada a la prisión africana, Font Agüero ha reportado problemas de salud sin atención médica adecuada. Padece una afección crónica de próstata que se ha agravado.

“Cuando llegó allá orinaba con sangre [...] Puede morir lejos de su familia y sin asistencia”, lamentó su familiar.

Aunque asegura que no hay maltratos físicos, la situación en la cárcel es alarmante.

Las llamadas que realiza a la familia se hacen cada tres días, bajo vigilancia estricta de las autoridades del penal.

El silencio de La Habana y Washington

El periodista Mario J. Pentón confirmó que ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ni la embajada cubana en Sudáfrica -responsable de los ciudadanos cubanos en Esuatini- respondieron a las solicitudes de información.

Una fuente del gobierno estadounidense reveló, sin embargo, que Washington intentó repatriar a Font Agüero a Cuba en múltiples ocasiones, sin éxito. La negativa del régimen fue reiterada.

El Departamento de Estado, por su parte, defendió su decisión de deportar al cubano a otro país, culpando directamente a La Habana.

“Hacer cumplir la ley y la política migratoria estadounidense, incluida la deportación de quienes no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos, es fundamental para mantener el imperio de la ley”, declaró un portavoz del Departamento.

“Todo país debe aceptar el retorno de sus ciudadanos de manera oportuna... Esta política se aplica también a los ciudadanos cubanos”, añadió la fuente oficial estadounidense.

En enero, el entonces secretario de Estado Marco Rubio reforzó esta línea: “Estamos restaurando una política firme hacia Cuba”.

“¿Cómo puede perder su nacionalidad?”

En Cuba, la familia de Font Agüero acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Dirección de Inmigración y Extranjería. La respuesta fue desconcertante: les informaron que el ciudadano habría perdido sus derechos por haber vivido fuera del país durante más de 20 años.

Sin embargo, la documentación oficial demuestra lo contrario. Font Agüero nació en Cuba, tiene carnet de identidad, dirección registrada y una madre viva en la isla. Escapó de Cuba en una lancha en 2003.

"¿Cómo puede perder su nacionalidad?”, cuestionó Yessica.

La familia considera esta negativa una violación grave de los derechos básicos de su ser querido.

“Ya pagó su condena [... ] Si quieren traerlo preso, que lo traigan preso, pero que lo traigan. No pedimos privilegios. Solo que regrese a su tierra. Cuba no puede darle la espalda a los suyos”, concluyó la joven en declaraciones al citado medio.