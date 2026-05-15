Marco Rubio revela la verdad tras la foto viral luciendo la misma ropa que Maduro tras su captura

El secretario de Estado Marco Rubio rompió el silencio este jueves sobre la foto que se hizo viral en redes sociales mostrándolo con el mismo chándal Nike Tech Fleece gris que vestía Nicolás Maduro cuando fue capturado en enero, y aseguró que se trató de una simple «casualidad».

Rubio fue directo al responder si el conjunto era similar al de Maduro: «No, similar yo creo que fue el mismo. Pero es una casualidad. Es una casualidad. Es una cosa bien confortable que yo soy dueño de. Y yo no voy a parar de usarlo».

El secretario de Estado también negó que hubiera intención alguna detrás de la imagen: «Yo ni sabía que iban a tomar esa foto. Yo simplemente te puedo decir que eso es un Nike tracksuit que es muy confortable. Cada casualidad que yo soy dueño del mismo Nike tracksuit que utilizó esa noche él, pero yo no lo sabía, pero no hay ningún mensaje detrás de eso».

La foto fue tomada el pasado martes a bordo del Air Force One, mientras Rubio viajaba a Pekín para acompañar al presidente Donald Trump en su visita de Estado con Xi Jinping.

Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, fue quien publicó la imagen en X con el texto: «¡El secretario Rubio luciendo el Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!».

Un detalle adicional que disparó los comentarios jocosos fue que Rubio combinaba el chándal Nike con zapatillas Adidas, lo que muchos interpretaron como una «traición» a la coherencia de marcas.

La imagen resonó con especial fuerza porque Maduro vistió ese mismo conjunto el 3 de enero de 2026 cuando fue trasladado esposado, con ojos vendados y auriculares insonorizados, al buque USS Iwo Jima tras ser capturado por unidades Delta Force mientras dormía en su residencia en Caracas.

La comunidad cubana en el exilio reaccionó de inmediato interpretando la foto como un mensaje simbólico, con comentarios como «Nos están dando pistas», «Ya les tienen la ropa preparada, #CUBANEXT» y «El mensaje es claro, habrá una extracción en Cuba».

El contexto político amplificó esa lectura: la foto se publicó el mismo día en que Trump declaró en Truth Social que «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», y apenas cinco días después de que Rubio anunciara nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana.

Ese mismo martes, Miguel Díaz-Canel respondió con una declaración desafiante: «Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme».

El chándal Nike Tech Fleece gris ya era un fenómeno cultural desde la captura de Maduro. Tras la publicación de su imagen esposada, las búsquedas de «Nike Tech» en Google alcanzaron el pico máximo de 100 puntos en Google Trends el 4 de enero, la prenda —rebautizada «Maduro grey»— se agotó en casi todas las tallas en la web de Nike en Estados Unidos, y las redes se llenaron de memes con el eslogan «Just Coup It», parodia del famoso «Just Do It» de la marca.

Desde enero, Rubio ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano y advirtió a Díaz-Canel el 7 de mayo: «La administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen comunista de Cuba amenace nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio».