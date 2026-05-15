Trump: «Nuestra relación con China será mejor y más sólida que nunca»

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El presidente Donald Trump publicó este jueves en su red social Truth Social un extenso mensaje en el que reinterpretó unas declaraciones del presidente chino Xi Jinping sobre el posible declive de Estados Unidos, y cerró con un llamado al optimismo bilateral: «Ojalá nuestra relación con China sea más sólida y mejor que nunca».

La publicación fue realizada a las 5:42 PM del 14 de mayo, en plena visita de Estado a Pekín, la primera de un presidente estadounidense en ejercicio en casi nueve años y la primera del propio Trump desde noviembre de 2017.

En el texto, Trump argumentó que cuando Xi se refirió a Estados Unidos como «quizás una nación en declive», lo hacía en alusión exclusiva al período de la administración Biden, no al actual gobierno republicano.

«En ese punto, tenía 100% de razón», escribió Trump, enumerando lo que calificó como los desastres del gobierno anterior: fronteras abiertas, altos impuestos, políticas de diversidad e inclusión y acuerdos comerciales «horribles».

Trump contrastó ese diagnóstico con lo que describió como el renacimiento de Estados Unidos durante sus «16 espectaculares meses» de gobierno, citando máximos históricos en bolsa y fondos de pensiones, 18 billones de dólares en inversiones extranjeras, el mejor mercado laboral de la historia, la «decimación militar» de Irán y lo que llamó una «victoria militar» en Venezuela.

«El presidente Xi me felicitó por tantos éxitos tremendos en tan poco tiempo», afirmó Trump en la publicación.

La cumbre bilateral en el Gran Salón del Pueblo duró aproximadamente dos horas e incluyó una ceremonia de bienvenida con honores militares, una visita al Templo del Cielo —Trump se convirtió así en el segundo presidente estadounidense en visitarlo, tras Gerald Ford en 1975— y un banquete de Estado ofrecido por Xi.

El mandatario chino, por su parte, pidió a Washington «ser socios y no rivales» y afirmó que «los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias». Sin embargo, también lanzó una advertencia sobre Taiwán, señalando que un manejo incorrecto del asunto podría llevar a «choques e incluso conflictos» entre ambas potencias.

Trump invitó a Xi Jinping a visitar Estados Unidos durante el encuentro y destacó la larga relación personal que mantiene con el líder chino: «Es la relación más larga entre presidentes de ambos países que jamás haya existido, y eso, para mí, es un honor».

La cumbre busca consolidar la tregua comercial pactada en Busan, Corea del Sur, en octubre de 2025, que suspendió aranceles que habían alcanzado el 145% por parte de Washington y el 125% por parte de Pekín. La agenda incluyó posibles compras chinas de aviones Boeing, productos agrícolas y cooperación energética, así como la creación de una Junta de Comercio bilateral para gestionar productos no sensibles.

En paralelo a la cumbre, el Kremlin anunció una visita de Putin a China, añadiendo una dimensión geopolítica adicional al encuentro entre Trump y Xi.

Trump cerró su publicación con un tono que mezcla la autocelebración con la aspiración diplomática: «Hace dos años éramos, de hecho, una nación en declive. En eso coincido plenamente con el presidente Xi. Pero ahora, Estados Unidos es la nación más candente del mundo».