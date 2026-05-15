«Ahora sí quieren los dólares»: llueven burlas contra Díaz-Canel por los 100 millones de EE.UU.

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Miguel Díaz-Canel desató una avalancha de burlas y críticas en redes sociales este jueves al publicar un mensaje en el que afirmó que Cuba «no encontrará obstáculos ni ingratitud» si Estados Unidos tiene «verdadera disposición» de brindar los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que Washington ofreció para el pueblo cubano.

Apenas dos días antes, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla había calificado la oferta de «fábula» y «mentira de 100 millones de dólares», negando haber recibido propuesta formal alguna. Pero este jueves el régimen cubano retrocedió y se declaró dispuesto a escuchar las condiciones del ofrecimiento en menos de dos días.

En su publicación, Díaz-Canel identificó las prioridades del país con una frase que sus críticos convirtieron en blanco de ironía: «Las prioridades son más que evidentes: combustibles, alimentos y medicinas».

También presumió de la trayectoria del régimen en materia de donaciones: «La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE.UU., es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad».

Fue precisamente esa frase la que desató la mayor ola de sarcasmo. «La experiencia es amplia… robándose donaciones», respondió un usuario. «Creo que es la mayor verdad que ha dicho: que tienen experiencia en recibir ayuda», escribió otro. «Nada más le faltó poner su Zelle», ironizó un tercero.

Otros comentarios apuntaron a un destino conocido para las donaciones: GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que controla hoteles, comercio minorista e importaciones en la isla. «Todo terminaría en GAESA», «Si se los dan, el pueblo cubano no percibe nada» y «Las ayudas internacionales terminan vendidas en dólares» fueron algunas de las respuestas más frecuentes.

El secretario de Estado Marco Rubio había revelado la oferta el 8 de mayo desde Roma, tras reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano. Este viernes, en entrevista con NBC, Rubio fue categórico: «La única condición es que tiene que ser distribuida por organizaciones no gubernamentales. No puede ser una ayuda humanitaria que el gobierno se robe para sí mismo».

El Departamento de Estado formalizó la oferta el 13 de mayo mediante comunicado oficial, precisando que los fondos se distribuirían a través de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, deliberadamente para excluir al Estado cubano de la cadena de distribución.

Washington también reveló que había hecho «numerosas ofertas privadas» previas al régimen, incluyendo acceso gratuito a internet satelital vía Starlink, todas rechazadas por La Habana.

El contexto que explica el giro del régimen es una crisis energética sin precedentes en Cuba: el déficit de generación eléctrica superó los 2,204 MW en horario pico nocturno el jueves, con apagones de hasta 22 horas en La Habana. El ministro de Energía Vicente de la O Levy admitió que Cuba «no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».

La noche del miércoles al jueves estallaron protestas en al menos 12 municipios habaneros, con barricadas, fogatas y represión policial, en lo que analistas describieron como las movilizaciones más extensas en la capital desde el 11J de 2021.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas solo en abril de 2026, un aumento del 29.5% respecto a abril de 2025.

Rubio resumió la situación con una frase directa: «El pueblo cubano debe saber que hay 100 millones de dólares en alimentos y medicinas disponibles para ellos ahora mismo, y la única razón por la que no les están llegando es el régimen cubano».