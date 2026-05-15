«El pueblo tiene que luchar por su libertad»: cubanos reaccionan a diálogo con la CIA

Calle en La Habana (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Vídeos relacionados:

La visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana este jueves generó una avalancha de reacciones entre los cubanos, quienes expresaron mayoritariamente escepticismo, frustración y desconfianza.

El gobierno cubano confirmó la reunión mediante un comunicado oficial en el que señaló que «la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior», celebrada «en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones».

La noticia fue adelantada al detectarse el aterrizaje del vuelo SAM554, un Boeing C-40B Clipper procedente de la Base Andrews, designación reservada para traslados de alto nivel del gobierno estadounidense.

Según fuentes de la CIA citadas por Axios, Ratcliffe se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» y nieto de Raúl Castro, con el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y con el jefe de inteligencia Ramón Romero Curbelo.

El mensaje central que Ratcliffe llevó de parte de Trump fue que Estados Unidos está dispuesto a comprometerse en temas económicos y de seguridad, «pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales», incluyendo dejar de ser un refugio para adversarios de Washington en el hemisferio occidental.

Un alto funcionario de la administración Trump fue contundente al describir la situación del régimen: «No tienen combustible. No tienen dinero. No tienen a nadie que venga a rescatarlos. El régimen ha sido terco desde 1959, pero incluso ellos se dan cuenta de que es hora de un cambio».

La reacción de los cubanos en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente escéptica.

«¿Quién iba a decir que el jefe de la CIA pisaría Cuba para dialogar?», escribió un usuario, resumiendo la sorpresa generalizada ante un encuentro que habría sido impensable hace apenas meses.

Otros comentarios reflejaron desconfianza profunda hacia el régimen: «Mucho diálogo y cero soluciones. El pueblo sigue pasando hambre», «EE.UU. demuestra flojera y la dictadura gana tiempo» y «Esto tiene pinta de ultimátum».

La frase que concentró el sentir de muchos fue directa: «El pueblo tiene que luchar por su libertad».

No faltaron quienes señalaron la ironía histórica del encuentro: «¿La CIA no era el enemigo?», preguntó un comentarista, en alusión a décadas de propaganda oficial que presentó a la agencia como la principal amenaza a la Revolución.

Otros apuntaron a la devastadora situación interna como telón de fondo: «Se horrorizó el director de la CIA al ver La Habana destruida sin guerra» y «Muy bonito todo, pero seguimos sin corriente».

La visita ocurrió mientras Cuba rompía récords históricos de apagones, con cortes de hasta 20 horas diarias y una disponibilidad eléctrica de apenas 636 megavatios frente a una demanda de 2,420 megavatios.

Ese mismo jueves fue liberada Sissi Abascal Zamora, Dama de Blanco de 27 años condenada a seis años por las protestas del 11J, quien viajó a Miami con visa humanitaria del Departamento de Estado.

Algunos usuarios expresaron esperanza cautelosa: «Espero que hayan hablado de los presos políticos» y «Si es cierto, algo grande está pasando».

Un funcionario de la CIA advirtió, según Axios, que la ventana de oportunidad para el diálogo «no permanecerá abierta indefinidamente», una señal de que Washington no está dispuesto a esperar indefinidamente una respuesta del régimen.