"Cuba ya no puede ser refugio de adversarios": fuerte mensaje de la CIA en La Habana

En las conversaciones trascendió que Washington se comprometerá con Cuba si el régimen realiza cambios fundamentales

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El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó este jueves a La Habana para entregar personalmente un mensaje del presidente Donald Trump al régimen cubano, y es que Estados Unidos está dispuesto a discutir cooperación económica y de seguridad, pero Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios” de Washington en el hemisferio occidental.

"El director Ratcliffe y los funcionarios cubanos discutieron sobre cooperación en inteligencia, estabilidad económica y asuntos de seguridad, todo bajo el contexto de que Cuba ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios en el hemisferio occidental", señaló un funcionario de la CIA respecto a la visita del jueves del excongresista de Texas a la capital caribeña, apuntó el diario The New York Post.

Ratcliffe es el funcionario de más alto rango de la administración Trump en pisar suelo cubano y su visita marca el primer contacto directo entre oficiales de ambos países en territorio de la isla desde 2016.

Un funcionario de la CIA precisó que los temas abordados incluyeron "cooperación de inteligencia, estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello bajo la premisa de que Cuba no puede seguir siendo un refugio para adversarios en el hemisferio occidental".

El comunicado oficial de la agencia señaló que Ratcliffe viajó a La Habana para transmitir que "Estados Unidos está preparado para comprometerse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales".

El director de la CIA se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "Raulito" o "El Cangrejo", nieto del expresidente Raúl Castro; con el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y con el general Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Minint.

La visita se produjo un día después de que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconociera públicamente que Cuba no tiene absolutamente nada de combustible.

"No tenemos absolutamente nada de fuel oil ni de diésel. En La Habana, los apagones hoy superan las 20 o 22 horas", aseguró De la O Levy.

La crisis energética se agravó tras la captura en enero del expresidente Nicolás Maduro, lo cual cortó el flujo de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo venezolano a Cuba.

Un único cargamento ruso de aproximadamente 730,000 barriles llegó a la isla el 31 de marzo, pero se agotó a inicios de mayo.

El propio Trump reconoció la gravedad de la situación este viernes desde el Air Force One, de regreso de China. "Necesitan ayuda. Hablas de un país en declive, realmente son una nación en declive. Así que vamos a ver".

Las fuentes de la CIA advirtieron al régimen que "tal como quedó demostrado con Venezuela, el presidente Donald Trump debe ser tomado en serio", en referencia directa a la caída de Maduro.

El Departamento de Estado ofreció simultáneamente 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa, a distribuir a través de la Iglesia Católica y otras organizaciones independientes, además de acceso a internet satelital rápido.

El portavoz del Departamento de Estado advirtió que "la decisión recae en el régimen cubano de aceptar nuestra oferta de asistencia o negar ayuda crítica para salvar vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano".

El gobierno cubano confirmó la reunión mediante un comunicado oficial y negó que la isla albergue bases militares o de inteligencia extranjeras, aunque Washington señala como ejemplos concretos una base china de espionaje operativa desde al menos 2019 y el uso repetido de puertos cubanos por buques de guerra rusos.

En paralelo a la visita diplomática, fiscales federales en Miami avanzan hacia una acusación penal contra el expresidente Raúl Castro, de 94 años, por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, en el que murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos podrían incluir también tráfico de drogas y son liderados por el fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

El analista Peter Kornbluh, coautor de un libro sobre las negociaciones secretas entre ambos países, valoró que "la gravedad de una delegación de tan alto nivel señala que el diálogo entre Washington y La Habana continúa y podría aún producir resultados no violentos", aunque advirtió que "la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente".