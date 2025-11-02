Imploran visa humanitaria para niña cubana con leucemia

Vídeos relacionados:
Valentina Méndez Oliva, una niña cubana de ocho años, libra desde los dos una dura batalla contra una leucemia linfoblástica aguda que ha vuelto a recaer.
Su madre, Janet Oliva, implora una visa humanitaria que les permita viajar a Estados Unidos para recibir un tratamiento que podría salvarle la vida.
Según un reporte de Telemundo 51 Miami, los médicos del Instituto de Hematología e Inmunología de La Habana ya le comunicaron a la familia que no existen más opciones terapéuticas en Cuba, debido a la falta de medicamentos y recursos especializados.
“Ya no hay más nada para ella”, dijo su madre, muy afligida, en declaraciones al canal estadounidense.
Valentina padece una segunda recaída combinada lo que ha agravado su estado.
La menor permanece hospitalizada la mayor parte del tiempo, sin poder asistir a la escuela, mientras su madre clama por una visa humanitaria que les permita viajar a Miami, donde el Nicklaus Children’s Hospital ya confirmó su disposición a atenderla.
“Me brindé a ayudarla para poder darle una esperanza de vida a Valentina”, contó Claudia, amiga de la familia residente en Florida, quien presentó la solicitud de visado a USCIS en 2024.
Sin embargo, la visa fue denegada por “falta de evidencia preponderante” que demostrara la necesidad médica del viaje.
Claudia presentó junto al expediente la historia clínica de Valentina, la carta de aceptación del hospital estadounidense y una carta de apoyo del congresista Mario Díaz-Balart, que se solidarizó con el caso.
Aun así, las autoridades migratorias rechazaron la solicitud.
“Les imploro que me aprueben la visa humanitaria, realmente la necesitamos, ella lo necesita”, rogó Janet Oliva en el reportaje, asegurando que cada día cuenta para la vida de su hija.
En 2024, la madre ya había conmovido a cientos de usuarios en redes sociales al raparse la cabeza en solidaridad con Valentina.
“Mi princesa guerrera, contigo hasta el fin del mundo”, escribió entonces al compartir una foto junto a la niña.
Oliva explicó que, aunque el trato de los médicos cubanos ha sido bueno, el país no dispone de los medicamentos necesarios para los tratamientos de alta complejidad que su hija requiere.
Por eso insiste en que el visado es la única vía para que Valentina reciba quimioterapia avanzada y un eventual trasplante de médula en Estados Unidos.
Desde Miami, la familia creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos del viaje y la estadía.
“El tiempo corre y la vida de Valentina se apaga poco a poco”, resumió el reporte de T51.
Mientras tanto, en un hospital de La Habana, la niña sigue aferrándose a la esperanza de que Estados Unidos reabra su caso y le conceda la visa que podría darle una nueva oportunidad de vida.
