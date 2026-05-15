“Un Tin” sigue rompiendo: Así celebró Payaso x Ley el éxito de su tema viral

Payaso x Ley lo celebró por todo lo alto: su tema «Un Tin» alcanzó 6 millones de reproducciones en YouTube en apenas dos semanas, y el artista no dejó pasar el momento sin compartirlo con sus seguidores en un video publicado en Instagram.

El clip, de poco más de treinta segundos, muestra al cantante junto a una piscina en lo que parece una villa de lujo, acompañado por Rowell Urban, su colaborador en el tema.

El ambiente lo dice todo: cielo despejado, agua azul de fondo, música sonando y dos artistas que saben perfectamente que tienen un hit entre manos.

«Oye gente, super contento, ya tenemos 6 millones con Un Tin. 6 millones en una semana, en dos semanas. Dos semanas estamos hartidos gente, gracias por el apoyo», dijo el artista en el clip, en el que descorcharon una botella de champán y se tiraron a la piscina con la ropa puesta.

En la descripción de la publicación escribió: «Agradecido con ustedes por todo el apoyo y el cariño que le han dado a Un Tin, son 6 millones en YouTube, así que vamos a celebrar juntos».

Los fans respondieron de inmediato en los comentarios: felicitaciones, mensajes diciendo que el tema «rompió todo» y usuarios celebrando el crecimiento del reparto cubano en las plataformas digitales.

«Un Tin» es una colaboración entre ambos artistas junto a Befocus Music y Ernesto Losa, lanzada el 20 de abril en YouTube, donde acumula más de 6,442,797 vistas y 63,224 likes.

El tema llamó la atención desde el primer día por su fusión de reparto cubano con ópera lírica clásica en la introducción, algo sin precedentes documentados en el género.

Tantos dudaron de la autenticidad de esa voz operística que el propio Payaso x Ley tuvo que confirmar con un video a capella que era él quien cantaba.

En TikTok, el tema generó una cadena de challenges y reacciones virales, incluyendo el fenómeno de las abuelas cubanas bailando «Un Tin», con videos que superaron las 150,000 vistas cada uno.

Con «Un Tin» rompiendo marcas en tiempo récord y cerca del millón de oyentes mensuales en Spotify, Payaso x Ley se consolida como uno de los nombres más sólidos del movimiento urbano cubano en 2026.