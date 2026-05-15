Rubio sobre Cuba: «El modelo económico está roto y nunca cambiará con los que están en el poder»

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró este jueves que el modelo económico de Cuba «está roto, no funciona, y nunca cambiará mientras las personas que están ahora al mando lo sigan dirigiendo», en una entrevista con MSNBC que el Departamento de Estado difundió en su cuenta oficial de X.

Las declaraciones forman parte de una ofensiva diplomática sostenida de la administración Trump contra el régimen cubano, que desde enero de 2026 ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre el 80% y el 90%.

Rubio, de origen cubano-americano, apeló a una narrativa de identidad para explicar el fracaso del sistema: «Los cubanos son exitosos en todo el mundo excepto en un lugar: Cuba. Eso es lo que queremos. No queremos que los cubanos tengan que abandonar la isla para ser exitosos. Pero no pueden, porque el modelo actual está roto».

X / Departamento de Estado

El secretario calificó a los líderes del régimen de «cerrados de mente» y, aunque expresó que espera estar equivocado, descartó señales de cambio: «Me encantaría que recapacitaran y dijeran: reconocemos que esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar en grande. Pero ahora mismo no parecen indicar eso. Parecen atrincherarse».

Un día antes, en una entrevista con Fox News grabada a bordo del Air Force One mientras viajaba a China, Rubio había sido aún más directo al describir al conglomerado militar GAESA: «Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esa empresa acumula 16,000 millones de dólares. Es una economía rota y no funcional».

El 7 de mayo, Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa Moa Nickel S.A., calificando al conglomerado de «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba». Las empresas extranjeras con vínculos a GAESA tienen plazo hasta el 5 de junio para cortar relaciones, bajo riesgo de sanciones secundarias habilitadas por la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo.

Los datos económicos respaldan la gravedad del diagnóstico. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de América Latina, mientras que The Economist Intelligence Unit estima una caída del 7,2%. El economista Pedro Monreal advirtió que la caída podría alcanzar el 15%, comparable al peor año del Período Especial, cuando el PIB se contrajo un 14,9% en 1993.

En paralelo EE.UU. ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba a distribuir a través de la Iglesia Católica. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó inicialmente la oferta de «fábula» y «mentira», y el viceministro Carlos Fernández de Cossío la tildó de «sucio negocio político». Sin embargo, el régimen suavizó su postura dos días después y se declaró «dispuesto a escuchar» la oferta y sin «inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica».