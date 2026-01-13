¡Bebé en camino! Ja Rulay y su pareja Marell serán papás por primera vez

Vídeos relacionados:
El reguetonero cubano Ja Rulay y su pareja Marell están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas: serán padres por primera vez.
El artista compartió en sus historias de Instagram imágenes del baby shower, celebrado este 12 de enero en un ambiente familiar y lleno de emoción, en el que se observan en letras grandes “Baby Álvarez”.
En las fotos, tanto Ja Rulay como Marell aparecen vestidos de blanco junto a familiares y amigos muy cercanos, entre ellos varios colegas del género urbano. La decoración, con nubes, globos y letras gigantes, reflejó el cariño y la ilusión que rodean esta nueva etapa de la pareja.
“Felicidades, Jarru, ya viene el primer cachorrito”, escribió Yomil Hidalgo en redes sociales, sumándose a la lluvia de mensajes de apoyo y bendiciones que los futuros padres han recibido en las últimas horas.
Hasta el momento de redactar esta nota, la pareja aún no había revelado en redes el sexo del bebé en camino, pero muchos apuestan porque será un varoncito.
Con este nuevo capítulo en su vida, Ja Rulay suma una alegría más a su carrera, que en los últimos meses ha estado marcada por temas exitosos dentro de la escena urbana cubana.
Preguntas frecuentes sobre Ja Rulay y su futura paternidad
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es la pareja de Ja Rulay y cómo han anunciado su futura paternidad?
La pareja de Ja Rulay es Marell Infante, una influencer cubana conocida por su carisma y estilo llamativo. Han anunciado su futura paternidad a través de un baby shower celebrado el 12 de enero, donde compartieron momentos emocionantes en redes sociales. El evento tuvo una decoración especial y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos.
¿Cuál ha sido la reacción de otros artistas del género urbano ante la noticia?
Otros artistas del género urbano, como Yomil Hidalgo, han felicitado a Ja Rulay y Marell Infante por la llegada de su primer hijo. Yomil expresó sus felicitaciones en redes sociales, uniéndose así a la ola de mensajes de apoyo y bendiciones que la pareja ha recibido tras el anuncio.
¿Qué detalles se conocen sobre el baby shower de Ja Rulay y Marell?
El baby shower de Ja Rulay y Marell se celebró en un ambiente familiar lleno de emoción. La decoración incluyó nubes, globos y letras gigantes que decían "Baby Álvarez", el apellido del artista. Ambos, vestidos de blanco, compartieron el evento con familiares y amigos cercanos, incluidos varios colegas del género urbano.
¿Cuál es el estado actual de la carrera musical de Ja Rulay?
En los últimos meses, Ja Rulay ha experimentado un auge en su carrera musical dentro de la escena urbana cubana. Ha lanzado varios temas exitosos que han consolidado su presencia en el género. A pesar de los desafíos personales, el artista sigue evolucionando y sumando logros, ahora con la alegría añadida de su futura paternidad.
