¡Bebé en camino! Ja Rulay y su pareja Marell serán papás por primera vez

El reguetonero cubano Ja Rulay y su pareja Marell están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas: serán padres por primera vez.

El artista compartió en sus historias de Instagram imágenes del baby shower, celebrado este 12 de enero en un ambiente familiar y lleno de emoción, en el que se observan en letras grandes “Baby Álvarez”.

En las fotos, tanto Ja Rulay como Marell aparecen vestidos de blanco junto a familiares y amigos muy cercanos, entre ellos varios colegas del género urbano. La decoración, con nubes, globos y letras gigantes, reflejó el cariño y la ilusión que rodean esta nueva etapa de la pareja.

“Felicidades, Jarru, ya viene el primer cachorrito”, escribió Yomil Hidalgo en redes sociales, sumándose a la lluvia de mensajes de apoyo y bendiciones que los futuros padres han recibido en las últimas horas.

Hasta el momento de redactar esta nota, la pareja aún no había revelado en redes el sexo del bebé en camino, pero muchos apuestan porque será un varoncito.

Con este nuevo capítulo en su vida, Ja Rulay suma una alegría más a su carrera, que en los últimos meses ha estado marcada por temas exitosos dentro de la escena urbana cubana.