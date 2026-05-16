EXCLUSIVO: Analista explica la estructura real del poder en Cuba y quién manda

El periodista y analista político Miguel Cossío, radicado en Miami, reveló en detalle la estructura real del poder en Cuba tras identificar públicamente a Ramón Romero Curbelo como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (MININT), luego de que la CIA publicara fotos de su reunión con altos mandos cubanos en La Habana el 14 y 15 de mayo.

Según Cossío, el poder en Cuba no reside en los civiles sino en una estructura militar-familiar-represiva articulada en cuatro núcleos bajo Raúl Castro, a quien describe como «una suerte de monárquica al estilo norcoreano».

El primer núcleo es el familiar: Alejandro Castro Espín, Mariela Castro y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto favorito de Raúl y jefe de su escolta, conocido como «El Cangrejo».

Cossío es enfático en que Rodríguez Castro no es un negociador: «Ha surgido como una suerte de negociador que no lo es. Él es sencillamente un emisario, emisario por la confianza que le tiene Raúl Castro y por la desconfianza que Raúl Castro tiene hacia otros actores».

Este núcleo familiar está entrelazado con la élite militar a través de figuras como Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada y presidenta de GAESA, quien fue sancionada por Estados Unidos el 8 de mayo.

Cossío la describe como la persona que «controla la maleta, el dinero de la familia Castro», y señala que una hermana suya reside en Florida como gerente general de dos compañías inmobiliarias, habiendo llegado a Estados Unidos en 2023.

El tercer núcleo lo conforman quienes sostienen el poder mediante la represión: los generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre ellos Roberto Legrazo Dolongo, ascendido a viceministro primero en diciembre de 2025, general de Cuerpo de Ejército, miembro del Buró Político y también sancionado por Washington.

La cuarta pata, explica Cossío, son los cuerpos de seguridad que surgieron tras la Causa Ochoa, cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control del MININT: «Generales y oficiales de la Fuerza Armada llegaron a ocupar los altos cargos en el Ministerio del Interior».

Dentro de esa estructura, Cossío identifica a Lázaro Alberto Álvarez Casas como «el tercer hombre más poderoso de Cuba»: general de Cuerpo de Ejército, miembro del Buró Político, diputado a la Asamblea Nacional y ministro del Interior, con origen en las Fuerzas Armadas y vínculos con la familia Casas Regueiro.

Ramón Romero Curbelo, general de brigada, se ubica dentro de esa cuarta pata como jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT, el aparato de espionaje del régimen.

«Este hombre nunca había salido ni su nombre ni en la prensa oficial cubana ni en ninguna parte, ni su cara ni su rostro. Nosotros fuimos los primeros que develamos quién es, el nombre, el rango, qué hacía», afirmó Cossío.

Romero Curbelo sustituyó a Alcibiades Muñoz Gutiérrez, quien dirigió el espionaje cubano desde 2013 hasta aproximadamente 2017-2018. En 2015, Romero Curbelo aún tenía rango de coronel, lo que sitúa su ascenso a la jefatura de la Dirección de Inteligencia en los años posteriores.

Cossío subraya que la misión del aparato de inteligencia cubano nada tiene que ver con defender a los ciudadanos: «El sistema de inteligencia de Cuba con el espionaje ha sido robar información, recopilar información, pero no a razón de defender los intereses nacionales de los ciudadanos de Cuba, sino de mantener al régimen».

Como ejemplo de esa labor, menciona una larga lista de espías cubanos en Estados Unidos: Ana Belén Montes, Víctor Manuel Rocha, la Red Avispa y Kendall Myers, quien trabajó más de 30 años para Cuba en el Departamento de Estado y falleció en marzo de 2026, tras haber sido detenido por el FBI en 2009 junto a su esposa cuando intentaban huir a Cuba en un velero.

Romero Curbelo aparece como el número 10 —«10 de Picas»— en la Baraja Castrista edición 2026, herramienta creada por Cossío en 2021 para identificar a las figuras del régimen, inspirada en el juego de naipes que Estados Unidos usó en 2003 para señalar a los líderes del régimen de Saddam Hussein en Irak.