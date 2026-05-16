Sherritt se va y Cuba le debe 277 millones de dólares

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Sherritt International Corporation anunció la disolución de todas sus operaciones en Cuba, a pesar de la deuda millonaria que tiene el país con la empresa canadiense.

En un comunicado oficial publicado en su sitio web, la minera invocó el impacto de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones estadounidenses contra la isla e introdujo sanciones secundarias contra empresas extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.

La empresa canadiense —cotizada en la Bolsa de Toronto bajo el símbolo «S»— explicó que, «tras mucha deliberación», ha determinado que «la única forma de preservar su capacidad de hacer negocios es invocar sus derechos de disolución bajo el Acuerdo de Accionistas de Moa e implementar los pasos relacionados sin demora».

La compañía ya había suspendido su participación directa en las operaciones conjuntas en Cuba el 7 de mayo, apenas días después de la orden ejecutiva.

Ahora da el paso definitivo: separarse completamente de la isla, a pesar de que esta le debe 277 millones de dólares.

El principal activo de Sherritt en Cuba es el Moa Joint Venture, una sociedad 50/50 con la estatal cubana General Nickel Company S.A. (GNC) dedicada a la minería, procesamiento y refinación de níquel y cobalto para venta mundial.

El resultado buscado de la disolución es que Sherritt quede como único propietario de la refinería en Saskatchewan, Canadá, mientras que GNC se quede con las corporaciones cubanas de la joint venture.

Dado que el valor de la mina en Cuba se estima superior al de la refinería canadiense, Sherritt espera recibir un pago de igualación de valor de mercado de GNC, además de los aproximadamente 277 millones de dólares que la estatal cubana ya le adeuda.

La deuda total del Estado cubano con Sherritt asciende a al menos 344 millones de dólares.

La empresa también anunció que abandonará su participación de un tercio en Energas S.A., la joint venture cubana que genera entre el 10% y 15% de la electricidad de la isla, así como sus intereses en dos contratos de producción compartida de petróleo y gas y un contrato de servicios de perforación.

Sobre estos últimos activos, la empresa fue categórica: «Sherritt anticipa que no recibirá ninguna contraprestación por dichos intereses».

Para acelerar un proceso que los acuerdos contemplan podría durar «un mínimo de varios meses y posiblemente varios años», Sherritt solicitó medidas cautelares ante la Corte del Rey de Alberta, con audiencia programada para el próximo martes 19 de mayo.

La crisis se agravó con la renuncia de Deloitte LLP como auditor externo de la empresa, con efecto desde el 12 de mayo, en un contexto en que las nuevas sanciones reducen la disposición de firmas auditoras a trabajar con Sherritt.

La compañía advirtió que no pudo presentar sus estados financieros del primer trimestre en el plazo del 15 de mayo, lo que podría derivar en una orden de suspensión de cotización por parte de la Comisión de Valores de Ontario.

La salida de Sherritt pone fin a tres décadas de presencia en Cuba. La empresa llegó a ser conocida como «el capitalista favorito de Castro» por su disposición a invertir en la isla pese a la presión de Washington, que llegó a prohibir la entrada a su territorio a directivos de la compañía.

La producción de níquel en Moa había caído de 34,876 toneladas en 2021 a 25,240 toneladas en 2025, y las operaciones ya habían sido suspendidas temporalmente en febrero de 2026 por falta de combustible notificada por las autoridades cubanas.

Sherritt informó a las autoridades cubanas de su intención de tomar estos pasos, pero advirtió que «no hay certeza de que dichos resultados se materialicen».