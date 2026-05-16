Régimen divulga guía familiar para la protección en caso de agresión y los cubanos arremeten en redes

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El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba difundió una Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar a través de su perfil oficial en Facebook, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

El documento de nueve páginas, con el lema «Proteger, resistir, sobrevivir y vencer», fue presentado como parte del Ejercicio Popular Meteoro 2026, e instruye a las familias cubanas sobre cómo actuar ante bombardeos aéreos, qué incluir en una mochila de emergencia y cómo aplicar primeros auxilios en situaciones de conflicto armado.

La guía recomienda preparar un bolso familiar con documentos de identificación, radio con energía alternativa, velas, fósforos, linterna, alimentos listos para consumo por tres días (latas, galletas, frutas, pan, cereales), agua potable, artículos de higiene, medicamentos para enfermedades crónicas y juguetes para niños pequeños.

En cuanto a las normas de conducta, el documento orienta a conocer las señales de aviso ante «golpes aéreos del enemigo», refugiarse en sótanos, túneles o zanjas, evitar espacios abiertos, no tocar objetos sospechosos y no usar ascensores durante las alarmas.

La introducción del texto culpa directamente a Estados Unidos de amenazar a Cuba y menciona explícitamente a Fidel Castro: «Actualmente amenaza con agredir militarmente y destruir nuestra sociedad, con el fin de perpetuar el capitalismo en Cuba y eliminar el ejemplo de humanismo y solidaridad que representa, aniquilando el sueño de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz».

La publicación fue amplificada por medios oficiales provinciales como el Gobierno Provincial del Poder Popular en Camagüey y el Periódico Venceremos de Granma, que instó a las familias a «estudiar estas medidas con la misma preparación con que se enfrentan los desastres naturales».

La reacción de los cubanos en redes sociales fue de ironía, sarcasmo e indignación generalizada.

El punto que más críticas concentró fue la contradicción entre pedir mochilas con pan, cereales y enlatados —precisamente los productos que más escasean en la isla— y la severa crisis de desabastecimiento que atraviesa la población.

Muchos señalaron que el régimen traslada a las familias la responsabilidad de sobrevivir un conflicto en medio de una crisis humanitaria que el propio gobierno ha provocado tras décadas de mala gestión.

La guía se enmarca en una escalada militarista sostenida durante 2026, año que el régimen declaró como el «Año de Preparación para la Defensa», con los sábados establecidos como jornadas permanentes de preparación militar desde el 11 de enero.

El 18 de enero, el Consejo de Defensa Nacional, presidido por Raúl Castro, aprobó planes para el «paso al Estado de Guerra».

La retórica se intensificó en la última semana, el 3 de mayo el gobernante Miguel Díaz-Canel advirtió sobre la «inminencia de una agresión militar» de Estados Unidos y afirmó que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil» y una posición de defensa asignada.

El 5 de mayo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias declaró que «la orden de alto el fuego no será dada jamás»; y el 7 de mayo Roberto Morales Ojeda sostuvo que «el pueblo unido es nuestra principal arma».

Mientras el régimen llama a los cubanos a prepararse para una guerra con mochilas que no pueden llenar, la población enfrenta apagones de más de doce horas diarias, escasez de alimentos y medicamentos, y una emigración masiva sin precedentes.