Periodista argentina: "Los éxodos no mienten, ¿qué pasa en Cuba?"

La periodista argentina Carolina Amoroso, corresponsal de TN y Canal 13, afirmó que el éxodo masivo de cubanos es en sí mismo la prueba irrefutable del fracaso del sistema que los expulsa, y que la pregunta correcta ante esa realidad no es cómo la gente se va, sino qué ocurre en ese lugar que la empuja a arriesgarlo todo.

Amoroso lo dijo en el marco de una entrevista concedida tras el estreno de su documental "Cuba, la isla que se apaga", grabado clandestinamente durante una semana en La Habana con visado turístico, y emitido por TN, Telenoche y la plataforma Aura.

"Los éxodos no mienten, las migraciones no mienten. Cuando vos tenés una población dispuesta a arriesgar la vida para irse de un lugar, lo que te tenés que preguntar es ¿qué pasa en ese lugar que alguien está dispuesto a arriesgarlo todo con tal de salir, incluso dando la posibilidad de que eso se lleve a su propia vida?", declaró la periodista en entrevista a CiberCuba.

Para ilustrar su argumento, Amoroso recurrió a su propia experiencia de campo: en 2022 realizó una cobertura documental en la selva del Darién, la peligrosa ruta migratoria entre Colombia y Panamá, donde encontró principalmente migrantes venezolanos, pero también haitianos y cubanos.

"Cuando vos ves a familias enteras con niñitos y niñitas, con la cantidad de ataques salvajes que había sobre mujeres y niñas en el Darién, y ves a la gente dispuesta a atravesar eso para ir por el famoso sueño americano y peregrinar por toda Centroamérica hasta subir a Estados Unidos, ahí te das cuenta que no pueden sino haber salido de un fracaso", sostuvo.

La periodista fue categórica al calificar a Cuba y Venezuela como "estados fallidos por donde uno los mire", y subrayó la escala del fenómeno: "No son algunos, no es un puñado de personas. Estamos hablando de éxodos de millones, no de miles".

Los datos respaldan su afirmación. Más de 850,000 cubanos llegaron a Estados Unidos entre 2022 y mediados de 2024, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, superando ampliamente el éxodo del Mariel -125,000 personas en 1980- y la crisis de los balseros -35,000 en 1994- combinados.

En el Darién concretamente, casi 6,000 cubanos cruzaron la selva en 2022.

Amoroso identificó además un elemento que, a su juicio, enturbia la comprensión del drama cubano: la romantización de la revolución que ha prevalecido durante décadas en sectores artísticos e intelectuales argentinos.

"Lo que tiene, me parece, un poco de empurecedor el asunto del drama cubano es justamente este elemento de la romantización", señaló, y agregó que ese fue precisamente el motor de su documental: "Yo lo que quería retratar era la Cuba real, la Cuba que viven de verdad los cubanos todos los días, un drama que viene de arrastre desde hace décadas".

"Ha generado un daño transgeneracional en Cuba que es dolorosísimo de ver y de escuchar en los testimonios", concluyó Amoroso.