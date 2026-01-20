De "We are the World" a "Donald Trump, llévate a Canel": Parodia cubana sacude las redes

Ver más

Un grupo de reconocidos humoristas cubanos ha desatado furor en redes sociales con una parodia de la emblemática canción We Are the World, transformada en una versión en español titulada “Donald Trump, llévate a Canel”.

El video, presentado por el periodista Mario J. Pentón, ironiza sobre la unión de los cubanos en este tema musical y hace un llamado satírico para que ocurra en Cuba algo similar a lo sucedido recientemente en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.

Entre los artistas que participan destacan Javier Díaz, La Crema (Luis Alberto Vicet), Facundo de Vivir del cuento (Andy Vázquez), Boncó Quiñongo (Conrado Cogle), Oscar el Teacher (Óscar E. Lago), Uchii3.3 (Josué Valdés), Hugo Reyes Show (Hugo Reyes), Alfredito Locura (Alfredo Rondón Vázquez) y Mayiyi (Rogelio Peral).

Con tono humorístico, los comediantes mezclan crítica política y música, reflejando el descontento popular con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

La pieza se ha vuelto viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla. El video de la canción acumula más de 56,000 likes en Facebook, miles de reproducciones en otras redes sociales y comentarios que celebran la valentía de usar el humor como herramienta de denuncia y esperanza.