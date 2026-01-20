De "We are the World" a "Donald Trump, llévate a Canel": Parodia cubana sacude las redes

Un grupo de reconocidos humoristas cubanos ha desatado furor en redes sociales con una parodia de la emblemática canción We Are the World, transformada en una versión en español titulada “Donald Trump, llévate a Canel”.
El video, presentado por el periodista Mario J. Pentón, ironiza sobre la unión de los cubanos en este tema musical y hace un llamado satírico para que ocurra en Cuba algo similar a lo sucedido recientemente en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.
Entre los artistas que participan destacan Javier Díaz, La Crema (Luis Alberto Vicet), Facundo de Vivir del cuento (Andy Vázquez), Boncó Quiñongo (Conrado Cogle), Oscar el Teacher (Óscar E. Lago), Uchii3.3 (Josué Valdés), Hugo Reyes Show (Hugo Reyes), Alfredito Locura (Alfredo Rondón Vázquez) y Mayiyi (Rogelio Peral).
Con tono humorístico, los comediantes mezclan crítica política y música, reflejando el descontento popular con el régimen de Miguel Díaz-Canel.
La pieza se ha vuelto viral entre los cubanos dentro y fuera de la isla. El video de la canción acumula más de 56,000 likes en Facebook, miles de reproducciones en otras redes sociales y comentarios que celebran la valentía de usar el humor como herramienta de denuncia y esperanza.
Preguntas frecuentes sobre la parodia cubana "Donald Trump, llévate a Canel"
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es "Donald Trump, llévate a Canel"?
"Donald Trump, llévate a Canel" es una parodia de la canción "We Are the World" realizada por humoristas cubanos. Esta versión satírica critica al régimen de Miguel Díaz-Canel, reflejando el descontento popular en Cuba. La pieza se ha viralizado en redes sociales, acumulando más de 56,000 likes en Facebook.
¿Quiénes participaron en la creación de la parodia?
La parodia cuenta con la participación de reconocidos humoristas cubanos como Javier Díaz, La Crema (Luis Alberto Vicet), Facundo de Vivir del cuento (Andy Vázquez), Boncó Quiñongo (Conrado Cogle), Oscar el Teacher (Óscar E. Lago), Uchii3.3 (Josué Valdés), Hugo Reyes Show (Hugo Reyes), Alfredito Locura (Alfredo Rondón Vázquez) y Mayiyi (Rogelio Peral).
¿Por qué ha generado tanto impacto esta parodia en las redes sociales?
El video ha generado impacto por su combinación de sátira política y humor. Refleja el descontento popular contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, usando el humor como una herramienta de denuncia. La parodia también resuena en el contexto actual, tras la captura de Nicolás Maduro, lo que aumenta las especulaciones sobre el futuro del régimen cubano.
¿Qué relación tiene la parodia con la situación política en Venezuela?
La parodia hace un llamado satírico para que en Cuba ocurra algo similar a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto se produce en un contexto donde se ha observado un aumento en el uso de humor y memes en redes sociales, que critican y parodian la situación de los regímenes autoritarios en la región.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.