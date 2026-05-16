"Canel tiene un tin susto y no es por gusto": Siguen los memes a Díaz-Canel

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Una nueva parodia de la canción "Un Tin", de Payaso x Ley y Rowell Urban, se viralizó este sábado en Facebook con letra adaptada para burlarse directamente de Miguel Díaz-Canel, acumulando más de 31,500 reproducciones en pocas horas.

El video, publicado por la usuaria Missy Groot bajo el título "Esta versión me cuadra más", dura 59 segundos y convierte el éxito de los cantantes en un mensaje político de hartazgo y advertencia al gobernante.

En el clip que circula se escucha la frase: "Yo te aconsejo, cabrón, que cojas el primer avión, cuando se te vire el cañón. Vas a pagar por tu error", una alusión directa a que Díaz-Canel debería huir del país antes de que le ajusten cuentas.

La parodia invierte el espíritu festivo del original -cuyo coro celebra a una mujer que "tiene un tin de gusto" y "es sin susto"- para convertirlo en un ultimátum popular al régimen en el peor momento de su crisis energética.

"Canel tiene un tin de susto, él está caga'o y no es por gusto. Pero falta un tin pa' que te saques un pasaje y que el avión se caiga antes del aterrizaje", le vaticinan.

El contexto no puede ser más propicio para la sátira. El pasado jueves, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió en televisión estatal: "No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel".

La Unión Eléctrica reportó ese mismo día un déficit de generación de 2,113 MW, con apenas 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW, dejando sin electricidad a cerca del 70 % de la población.

Los apagones en La Habana superan las 24 horas seguidas. Mientras, el Observatorio Cubano de Conflictos registró protestas, cacerolazos, fogatas y bloqueos de calles en varios municipios habaneros entre el martes y el jueves.

Esta parodia es el último eslabón de una cadena de sátira digital que no para de crecer. El viernes, el meme "Me queda un tin" ya había convertido la canción en símbolo del colapso del régimen, aplicando irónicamente la expresión a todo lo que le queda a Díaz-Canel: combustible, credibilidad y tiempo.

La canción original, lanzada el 20 de abril bajo el sello Befocus Music, acumula ya 6,746,786 vistas en YouTube y cerca de un millón de oyentes mensuales en Spotify, lo que la convierte en el vehículo perfecto para la sátira política por su masiva penetración popular.

No es la primera vez que los cubanos usan la música para reírse del régimen.

En enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, la parodia "Donald Trump, llévate a Canel" -basada en "We Are the World"- superó 56,000 likes en Facebook.

Desde entonces, cada aparición pública de Díaz-Canel ha generado nuevas oleadas de humor político: su deterioro físico en marzo, sus declaraciones sobre una posible "guerra de guerrillas" en abril, y ahora el colapso energético.

La presión no viene solo de las redes. El jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para entregar un mensaje personal de Donald Trump al régimen, exigiendo "cambios fundamentales" como condición para cualquier acercamiento.

Trump resumió la situación desde el Air Force One: "Hablas de un país en declive, realmente son una nación en declive. Así que vamos a ver".

Mientras el régimen no tiene combustible para encender las plantas eléctricas, los cubanos tienen energía de sobra para seguir afilando el humor. Y la canción del verano ya tiene letra nueva.