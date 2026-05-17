Carlos Giménez insiste que el régimen cubano es un peligro para Estados Unidos tras reporte sobre 300 drones militares

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El congresista republicano cubanoamericano Carlos Giménez reafirmó este domingo que el régimen cubano representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, en un mensaje publicado en su cuenta de X en el que citó un reporte exclusivo de Axios sobre la adquisición de drones militares por parte de La Habana.

«El régimen en Cuba representa una peligrosa amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América», escribió Giménez, legislador por el distrito 28 de Florida e integrante de los comités de Servicios Armados y Seguridad Nacional.

El mensaje del congresista respaldó un reporte de Axios firmado por Marc Caputo que revela que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares desde 2023, procedentes de Rusia e Irán, almacenados en ubicaciones estratégicas de la isla.

Según inteligencia clasificada citada por Axios, funcionarios cubanos habrían comenzado a discutir planes para usar esos drones contra la base naval estadounidense de Guantánamo Bay, buques de la Armada de EE.UU. y potencialmente Key West, Florida, ubicada a apenas 90 millas al norte de La Habana.

El reporte también señala que, en el último mes, Cuba habría solicitado más drones y equipamiento militar adicional a Rusia. Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente los detalles del informe.

La publicación de Giménez llega apenas dos días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajara a La Habana y se reuniera con el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en una visita inusual confirmada por el propio régimen mediante comunicado oficial.

Ratcliffe habría transmitido un mensaje del presidente Trump condicionando cualquier diálogo a «cambios fundamentales» en Cuba y advirtiendo explícitamente a los funcionarios cubanos que evitaran acciones agresivas.

El pasado miércoles, el secretario de Defensa Pete Hegseth había declarado ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, en línea con la postura que Giménez ha sostenido durante meses.

El régimen cubano rechazó las acusaciones. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío publicó una declaración en Facebook negando cualquier amenaza: «Ningún miembro del gobierno cubano o funcionario con posición oficial ha emitido declaración alguna que amenace a EEUU», y señaló que el único enclave militar extranjero en la isla es la base estadounidense de Guantánamo.

El presidente Miguel Díaz-Canel también negó que Cuba haya amenazado a Estados Unidos.

Giménez lleva meses presionando en esta dirección. En abril insistió en que Cuba debe ser «democrática, libre y amiga de Estados Unidos, no enemiga», y en febrero pidió a las aerolíneas estadounidenses cancelar vuelos a la isla argumentando que financian a un régimen hostil.

El marco legal de esta escalada quedó establecido el 29 de enero de 2026, cuando la administración Trump emitió la Orden Ejecutiva 14380, que declaró una emergencia nacional por la amenaza cubana e impuso nuevas sanciones al régimen.