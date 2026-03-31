Ballet de EE.UU. dona zapatillas al Ballet Nacional de Cuba

Vídeos relacionados:

El Ballet Nacional de Cuba recibió una donación de zapatillas enviadas por bailarines del San Francisco Ballet, destinadas principalmente a alumnos de la Cátedra de Danza de la institución.

La información fue divulgada por el propio Ballet Nacional de Cuba en su perfil de Facebook, donde detalló que la entrega fue realizada por la diseñadora estadounidense Valeria Landau, quien actuó como intermediaria del donativo.

Landau, hija del cineasta Saúl Landau, explicó que trasladó el envío en representación de los bailarines estadounidenses, quienes manifestaron su interés en apoyar la formación de jóvenes bailarines cubanos.

Cada par de zapatillas tiene un valor aproximado de 125 dólares, subrayó el comunicado.

Durante su visita, la diseñadora fue recibida por Viengsay Valdés, directora general del Ballet Nacional de Cuba, y sostuvo una conversación con Mercedes Beltrán, directora de la Cátedra de Danza, quien explicó las condiciones actuales en que se desarrolla la enseñanza artística y el impacto que tendrá la donación.

La visitante también asistió a un ensayo de la obra La fille mal gardée, que forma parte de la próxima temporada de presentaciones de la compañía en abril.

Landau señaló que viajar a Cuba en el contexto actual implica dificultades, pero consideró importante mantener este tipo de iniciativas por su vínculo con el país y su cultura.

El donativo se realizó en el marco de una visita vinculada al Convoy Nuestra América, una iniciativa que incluyó el traslado de insumos desde Estados Unidos hacia la isla.