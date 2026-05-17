Alina Bárbara López sobre respuesta del régimen tras reportes de drones: «Está dando un mensaje de que venga la guerra»

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La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández publicó este domingo en Facebook un fragmento de su entrevista con el periodista Daniel Lozano para el diario español El Mundo, en la que desmonta con rigor intelectual la postura del régimen cubano ante el reporte de inteligencia sobre la adquisición de más de 300 drones militares.

López califica la respuesta oficial al ultimátum del gobierno de Donald Trump como «absolutamente errática», tanto desde el punto de vista militar como político, y concluye que el régimen está enviando un mensaje inequívoco: que está dispuesto a que llegue la guerra.

«La manera en que ellos están respondiendo al ultimátum del Gobierno de Donald Trump es absolutamente errática. Desde el punto de vista militar porque hablan de la doctrina de la 'Guerra de todo el pueblo' para oponerse a un ejército 2.0, con drones, con armamentos inteligentes que aquí no existen», escribió la activista matancera.

López desmonta esa doctrina señalando que su viabilidad depende de un consenso popular y un apoyo campesino que el propio Estado ha destruido: «Eso hoy es absolutamente imposible: un foco guerrillero se extinguiría por hambre. ¿Qué campesinos le van a dar comida si la política del Estado hacia el campesinado ha contribuido a que el campo cubano esté abandonado a su suerte?»

Desde el ángulo político, su diagnóstico es aún más severo: «El régimen está dando un mensaje de que vamos a resistir bajo cualquier condición. O sea, está instando de algún modo a que sí, que venga la guerra, que la estoy esperando, cuando un estadista lo que debe tratar de hacer es buscar la manera, las estrategias inteligentes para evitar una agresión sobre el país».

La intelectual cuestiona además con quién pretende resistir el régimen: «¿Con nuestros jóvenes de servicio militar, que algunos se están suicidando en los últimos años en cifras alarmantes y dramáticas porque no quieren estar en las unidades militares?»

El dato no es menor: según Cubalex, al menos 19 jóvenes murieron durante el Servicio Militar Obligatorio en 2025, y Archivo Cuba registra históricamente 27 casos de ese tipo entre las causas de muerte en ese servicio.

López también apunta al deterioro social acumulado: «Un pueblo que han abandonado a su suerte, al que le han dado la espalda con el desmontaje de políticas que fueron consideradas conquistas sociales de la revolución y que fueron abandonadas durante décadas, particularmente desde la llegada al poder de Raúl Castro en 2008».

Su conclusión es contundente: «Están poniendo prácticamente al pueblo cubano como una especie de escudo humano».

Las declaraciones de López se producen horas después de que el portal Axios publicara un reporte basado en inteligencia clasificada según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, con planes discutidos para emplearlos contra la base naval de Guantánamo, buques militares y posiblemente Key West.

Ante ese reporte, ni el viceministro Carlos Fernández de Cossío ni el canciller Bruno Rodríguez Parrilla negaron la adquisición: ambos se limitaron a invocar la legítima defensa y a acusar a Washington de fabricar pretextos.

Fernández de Cossío no desmintió los drones y escribió en X: «EE.UU. es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa».

Rodríguez evitó mencionar el reporte y acusó a medios de prensa de «promover calumnias y filtrar insinuaciones del propio gobierno estadounidense».

Esa omisión —no desmentir los hechos— es precisamente lo que López analiza y critica: un régimen que, en lugar de buscar salidas diplomáticas, envía señales de que está dispuesto a arrastrar al pueblo cubano a un conflicto para el que no tiene ni los medios ni el respaldo popular necesarios.