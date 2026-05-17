Nueva subida del dólar en el mercado informal lo acerca a los 550 pesos cubanos

El dólar estadounidense volvió a subir este domingo en el mercado informal cubano y cotiza a 548 pesos cubanos (CUP), según los datos registrados por elTOQUE, dos pesos más que el récord histórico de 546 CUP marcado el sábado.

La nueva marca acerca al billete verde a la barrera psicológica de los 550 CUP y amplía a 46 pesos la brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC), fijada en 502 CUP por dólar.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 17 Mayo, 2026 - 06:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 548 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 625 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

El euro se mantiene en 625 CUP, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) permanece en 400 CUP, muy por debajo de los 440 CUP que llegó a alcanzar el 12 de mayo.

La jornada del domingo se enmarca en una tendencia alcista sostenida durante todo mayo: el dólar arrancó el mes en 535 CUP el primero de mayo y acumula ya 13 CUP de alza en apenas 17 días.

Evolución de la tasa de cambio

El euro, por su parte, suma 20 CUP de subida desde los 605 CUP con que inició mayo, encadenando también una semana de récords históricos en el mercado informal.

La espiral alcista del dólar se aceleró en febrero de 2026, cuando el billete verde superó por primera vez la barrera de los 500 CUP el 10 de ese mes.

Desde entonces no ha dejado de marcar nuevos máximos: 515 CUP el 22 de marzo, 526 CUP el 21 de abril, 545 CUP el 12 de mayo y 546 CUP el sábado, cuando el dólar detuvo su ascenso con un nuevo récord antes de volver a subir hoy.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) advirtió que «la depreciación interanual promedio del peso cubano entre enero y abril de 2026 fue del 45%, más del doble que en todo 2025», cuando fue del 22%.

El organismo proyectó para mayo un escenario central de 562 CUP por dólar, con un rango de incertidumbre de 523 a 590 CUP, lo que sugiere que la presión alcista podría continuar en las próximas semanas.

Desde 2020, el peso cubano ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal, pasando de 42 CUP a los 548 CUP actuales, reflejo de una crisis estructural alimentada por la escasez crónica de divisas, la caída de la producción nacional y el bloqueo de reformas económicas de fondo por parte del régimen.