PCC dice que EE.UU. quiere que vuelva «una Cuba que fracasó»

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El Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó este domingo en su cuenta oficial de X un mensaje en el que afirma que Estados Unidos busca restaurar «una Cuba que fracasó», en referencia directa a la dictadura de Fulgencio Batista, y que el embargo y las amenazas militares actuales tienen ese propósito.

El tuit llega en medio de una escalada de tensión entre La Habana y Washington que se intensificó el 1 de mayo, cuando el presidente Donald Trump amenazó con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas y firmó una nueva orden ejecutiva que endurece las sanciones contra la Isla en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

En su publicación, el PCC evoca la era Batista para construir su argumento: afirma que durante sus casi siete años de mandato, el régimen manipuló más de tres mil millones de pesos obtenidos por recaudaciones y emisiones de valores públicos, y que el dictador disponía de una red de testaferros, intermediarios, cómplices, socios y abogados para enmascarar sus intereses en unas 70 empresas.

El partido único también apunta directamente a Washington: «El gobierno norteamericano nunca disimuló su respaldo al régimen de Batista. Se abroqueló en un oportuno neutralismo cuantas veces se invocaba la constante violación de los derechos humanos por el dictador y su pandilla, y realizó importantes entregas de armas a la dictadura».

El mensaje concluye con una declaración que equipara la presión actual de EE.UU. con aquel apoyo histórico: «Esa fue la Cuba que fracasó: la que se plegó a los designios yanquis, la que recurrió a la tortura y a la servidumbre, la que priorizó a unos pocos y a los deseos del Imperio por encima de las necesidades del pueblo. Para volver a eso es que hoy nos bloquean y amenazan con agredirnos militarmente».

El tuit es la última pieza de una campaña propagandística que el régimen sostiene desde principios de mayo. El 2 de ese mes, Díaz-Canel respondió a Trump con la consigna «Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba», y al día siguiente advirtió ante delegados de 36 países sobre la «inminencia de una agresión militar» e invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las palabras de Trump como una «nueva amenaza clara y directa de agresión militar», mientras que el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, declaró que palabras como «rendirse» o «capitular» no existen en el vocabulario cubano.

Esta narrativa contrasta con la realidad que vive la población. El economista Pedro Monreal advirtió que la contracción del PIB cubano podría alcanzar el 15% en 2026, igualando el peor año del Período Especial, mientras la CEPAL proyecta una caída de 6,5%, la más severa de América Latina y el Caribe.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero, que declaró a la Isla una amenaza para la seguridad nacional estadounidense e impuso un embargo energético.

El PCC cerró su publicación con los hashtags #CubaEstáFirme y #LaPatriaSeDefiende, mientras amplias zonas del país registran apagones de hasta 25 horas diarias y una escasez generalizada que los críticos del régimen atribuyen a más de seis décadas de políticas del propio gobierno comunista.