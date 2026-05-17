"Su sonrisa lo dice todo": niño en Sancti Spíritus conmueve al donar ropa a menores vulnerables

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Un niño del barrio de la activista Yanalli González en Sancti Spíritus conmovió este domingo a su comunidad al presentarse espontáneamente con una bolsa blanca llena de ropa propia para donarla a otros menores en situación de vulnerabilidad, en un gesto que González documentó y compartió en su perfil de Facebook.

González, administradora del proyecto solidario «Salvando Vidas», describió el momento como «su despertar» del día.

«Miren hoy mi despertar: un niño de mi barrio trajo ropitas de él para compartir con otros niños. Es admirable este gesto», escribió en la publicación.

Lo que más destacó la activista no fue solo la donación en sí, sino el significado detrás de ella: el niño no entregó lo que le sobraba, sino ropa propia para compartir con menores vulnerables.

«Este niño está creciendo con valores, será un gran hombre, porque esa sonrisa al poder compartir no lo que le sobra con un niño vulnerable es digno de reconocer», señaló González.

«Hoy un niño me enseñó que su sonrisa es lo más hermoso que hay, que cada niño lo merece y que por ellos seguimos trabajando», concluyó González que acompañó la publicación con una foto del niño mostrando una amplia sonrisa.

El gesto se produjo en el marco de una jornada solidaria más amplia protagonizada ese mismo día por el colectivo «Hermanos de la Calle» en Sancti Spíritus, liderado por Yureibys Torresilla, conocido como «El Héroe».

La activista Nelys Valdés también celebró su participación en la entrega de comida organizada por el colectivo ese mismo domingo.

«Hermanos de la Calle» opera al margen del Estado cubano y se sostiene principalmente con donaciones de la diáspora cubana desde Estados Unidos. Entre sus acciones recientes figuran un almuerzo para más de 400 personas en noviembre de 2025, la distribución de leche condensada y café en abril de 2026 y la donación de 20 comidas por parte de un emprendedor privado en mayo de 2026.

El colectivo también ha enfrentado la hostilidad del régimen: en noviembre de 2025, las autoridades intentaron frustrar una donación destinada a más de 700 personas, aunque la actividad finalmente se realizó en la vivienda del propio Torresilla.

El gesto del niño adquiere especial peso en el contexto de una crisis social sin precedentes en Cuba. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program, el 33,9% de los hogares cubanos pasó hambre en 2025, el 25% de los cubanos se acuesta sin cenar y el 29% de las familias eliminó una comida diaria.

Frente a la incapacidad del Estado para garantizar la alimentación y el bienestar básico, iniciativas ciudadanas como «Hermanos de la Calle» y «Salvando Vidas» representan una de las pocas redes de apoyo real con las que cuentan las personas más vulnerables de la isla, y gestos como el de este niño recuerdan que la solidaridad también crece desde abajo.