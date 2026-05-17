PCC quiere convertir a Matanzas en vitrina del “carbón neutro” y el estiércol porcino para mover ómnibus

El régimen vende su proyecto “verde” en medio de apagones masivos y colapso de la producción porcina

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El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Roberto Morales Ojeda recorrió este sábado las instalaciones del proyecto "Carbón Neutro" en el municipio de Martí, en la provincia de Matanzas, donde el gobierno promueve una planta de biometano que convierte estiércol porcino en combustible para cinco ómnibus.

La visita se realizó acompañado por el primer secretario del Comité Provincial del PCC, Mario Sabines Lorenzo, el miembro del secretariado del Comité Central Jorge Luis Broche Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora, destacó el periódico oficial Girón.

El proyecto, financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca convertir a Martí en un modelo de desarrollo sostenible basado en economía circular y baja en emisiones, con una inversión que supera los 5,8 millones de dólares.

El corazón de la iniciativa es una planta de biometano, presentada como única en Cuba, abastecida por biodigestores de gran escala ubicados junto a instalaciones porcinas que convierten el estiércol en biogás, apuntó la fuente.

Especialistas explicaron a Morales Ojeda que ese gas se purifica eliminando dióxido de carbono y sulfhídrico para obtener un combustible de alta pureza, que viaja a través de 14 kilómetros de tubería soterrada hasta abastecer cinco ómnibus Yutong y varias furgonetas destinadas a conectar el municipio con localidades vecinas.

El plan beneficiaría a más de 22,000 habitantes y se estructura en tres ejes: transporte público renovable mediante biometano, fomento de la agroecología en fincas campesinas y fortalecimiento de la gestión gubernamental local.

Morales Ojeda reconoció que la innovación "posiciona a la provincia de Matanzas dentro de la vanguardia en el aprovechamiento del biogás en Cuba y en la implementación de fuentes renovables de energía".

Sin embargo, el proyecto arrastra una contradicción estructural que las autoridades no mencionaron durante la visita. La cochiquera principal opera con apenas 1,000 cerdos de una capacidad instalada para 15,000, reflejo del colapso de la producción porcina nacional, que cayó de más de 200,000 toneladas en 2018 a apenas 9,300 en 2024.

El responsable técnico del proyecto, Wilber Oliva Rodríguez, admitió en abril que "el principal problema ahora mismo es gestionar la materia prima suficiente para sostener la producción".

Para compensar la escasez de estiércol porcino, el proyecto recurre a excreta vacuna y otros desechos orgánicos, e incluso prevé procesar sargazo.

La reacción popular ante la iniciativa ha sido escéptica desde que se hizo pública. "¿Inversión de 5 millones de dólares para dar combustible a 5 ómnibus?", cuestionaron internautas cubanos, mientras otros dudaban de su viabilidad ante la escasez de cerdos.

"¿Cómo la harán funcionar si en este país ya ni puercos quedan?", se preguntaron otros.

El contexto energético que rodea al proyecto es devastador. El transporte público en Cuba solo cubre 42 % de las metas planificadas y la producción de autobuses se desplomó de 473 unidades en 2019 a apenas 12 proyectadas para 2026, según datos reconocidos por el propio gobierno.