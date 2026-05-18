Sheriff de Florida dice no haber recibido alertas oficiales sobre supuestos drones cubanos

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El sheriff del Condado de Monroe, Rick Ramsay, cuya jurisdicción incluye los Cayos de Florida y Key West, declaró este domingo que ninguna autoridad federal o estatal lo ha contactado sobre los reportes de una posible acción militar del régimen cubano con drones contra la base naval de Guantánamo.

La declaración del sheriff responde al reporte publicado por Axios el domingo, basado en inteligencia clasificada, que afirma que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023 y discutido planes para emplearlos contra Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West.

Ramsay fue categórico en su comunicado oficial publicado en X: «Estoy monitoreando la situación, pero no he sido contactado por ninguna agencia gubernamental y no creo que haya razón para preocuparse».

La Oficina del Sheriff indicó además que no puede confirmar los reportes periodísticos ni determinar su origen, y que Ramsay no ha ordenado ningún cambio operativo en la agencia, incluyendo a los diputados de patrulla y de detención.

«Estoy seguro de que seré notificado si algo cambia y alertaré al público», añadió el sheriff.

El Condado de Monroe es la jurisdicción más meridional de los Estados Unidos continentales, a unas 90 millas de La Habana, lo que lo convierte en la primera línea ante cualquier amenaza proveniente de la isla.

Según la inteligencia citada por Axios, Cuba habría adquirido los drones de «capacidades variables» y los habría almacenado en ubicaciones estratégicas a lo largo del territorio cubano. Dentro del último mes, funcionarios del régimen habrían solicitado más armamento a Rusia.

Un alto funcionario estadounidense resumió la preocupación de Washington: «Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores peligrosos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de droga, iraníes y rusos, es preocupante. Es una amenaza creciente».

A pesar de la gravedad de los reportes, los propios funcionarios estadounidenses aclararon que no consideran a Cuba una amenaza inminente ni creen que el régimen esté planeando activamente atacar intereses de Estados Unidos.

El régimen cubano evitó negar explícitamente la existencia de los drones, mientras que su cancillería habló de «legítima defensa» si Cuba fuera atacada.

La congresista María Elvira Salazar calificó los drones cubanos como una amenaza directa a la seguridad nacional, mientras que el congresista Mario Díaz-Balart advirtió sobre la proximidad del arsenal cubano a las costas de Florida.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se pronunció ante el Congreso: «Llevamos mucho tiempo preocupados por que un adversario extranjero use ese tipo de ubicación tan cerca de nuestras costas, lo cual es muy problemático».

Los reportes se producen días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana el pasado jueves —primera visita de un director de la agencia en más de una década— para advertir directamente al régimen contra cualquier acto de hostilidad.