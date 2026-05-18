Canal ruso pro-Kremlin plantea ataques con drones desde Cuba contra objetivos en EE. UU.

Objetivos de EE. UU. dentro del radio de combate de los "Gerán" en caso de su despliegue en Cuba

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El canal ruso Rybar, uno de los espacios de análisis militar más activos y seguidos dentro del ecosistema pro-Kremlin en Telegram, publicó recientemente un artículo titulado '¿Qué pasaría si desde Cuba despegaran drones Geran?'.

El artículo, publicado en sus redes sociales a finales de enero, fue acompañado de un mapa mostrando posibles objetivos estadounidenses al alcance de drones iraníes Shahed-136 desplegados hipotéticamente en la isla.

La publicación sostiene que “la principal pregunta no es si Estados Unidos atacará Cuba, sino cuándo y cómo lo hará” y plantea escenarios de respuesta militar cubana utilizando drones de ataque “Geran”, nombre empleado por Rusia para los Shahed iraníes usados en Ucrania.

Según el mapa difundido por Rybar, desde Cuba podrían quedar dentro del radio de acción objetivos como Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida; la Casa Blanca; bases militares estadounidenses; instalaciones de SpaceX; centros de datos tecnológicos; refinerías del Golfo de México y sedes del Comando Sur.

El artículo resurge en las redes sociales del analista del CSIS Samuel Bendett, horas después de que Axios informara que el régimen cubano habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023, según inteligencia clasificada citada por funcionarios estadounidenses.

El reporte también aseguraba que funcionarios cubanos habrían discutido hipotéticos escenarios de uso contra la base naval de Guantánamo, buques estadounidenses e incluso Key West.

Aunque Washington aclaró que no considera a Cuba una amenaza militar inminente, el tema ha generado creciente preocupación por la cooperación militar entre La Habana, Moscú y Teherán.

Bendett, uno de los analistas estadounidenses más conocidos en temas de drones y tecnología militar rusa, describió a Rybar como “uno de los canales pro-Kremlin más activos” y recordó que el medio ruso ya había promovido anteriormente escenarios similares relacionados con Venezuela.

En publicaciones previas, Rybar propuso la entrega de drones Geran al chavismo como mecanismo de disuasión frente a Estados Unidos e incluso analizó el uso de drones FPV venezolanos contra una hipotética operación militar estadounidense.

El patrón sugiere que sectores nacionalistas y militares rusos llevan meses impulsando narrativas sobre guerra asimétrica en América Latina mediante drones baratos de fabricación iraní o rusa.

Aunque no existe evidencia pública de que Cuba posea actualmente drones Shahed o Geran operativos, el creciente interés de medios militares rusos en escenarios de confrontación desde el Caribe coincide con las recientes alertas de inteligencia estadounidenses y con el deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana.