Exescolta de Fidel llega a La Habana desde Santiago de Cuba a pie y asegura que su «batería es la energía solar»

Un profesor de la Academia del MININT «Hermanos Marañón» en Santiago de Cuba, exintegrante del grupo de seguridad personal de Fidel Castro, recorrió más de 800 kilómetros a pie desde Santiago de Cuba hasta La Habana en 30 días para homenajear al dictador en el año de su centenario.

Su nombre es José Luis Pérez Balart, tiene 64 años y asegura que su «batería es la energía solar».

Salió el 30 de abril casi en secreto, mintiendo a su esposa: le dijo que solo caminaría hasta Birán, la casa natal de Fidel, cuando en realidad planeaba cruzar la isla entera.

«Si te digo la verdad tú mismo no ibas a salir, seguro que no. Por eso no te dije. Es una mentirita piadosa para cumplir con un sueño que hace muchos años yo tenía pendiente», explicó sin el menor atisbo de culpa el que sin dudas es una evidencia del daño que ocasionó el régimen a varias generaciones de cubanos.

El régimen, que proclamó 2026 como el «Año del Centenario del Comandante en Jefe», no solo le autorizó la aventura sino que le ayudó con un par de tenis y una bandera.

Este adorador de Castro pernoctaba en unidades del MININT, las FAR, el Poder Popular y la Asociación de Combatientes. La infraestructura revolucionaria al completo, disponible para el caminante.

El detalle más notable no es la distancia sino la técnica.

Para no cansarse, aplica lo que describe como una «técnica china de llenado y vaciado»: «un tambaleo que mientras paso el peso a una pierna la otra descansa, armonizado con el penduleo del brazo y con la punta de la lengua en el meridiano de la encía de arriba para que el yin y yang giren en rotación del círculo».

Camina entre siete y nueve horas diarias a un ritmo de siete a ocho kilómetros por hora, arrancando desde las cinco y cuarto de la madrugada. Practica además meditación con «mente en vacío»: «No hay pensamiento, el pensamiento que viene puede ser bueno o malo pero ese sigue».

El contexto en que todo esto ocurre merece atención.

Mientras el defensor del castrismo proclama que le sobra energía solar y motivación revolucionaria, Cuba atraviesa en mayo de 2026 su peor crisis energética en décadas: el déficit eléctrico supera los 2,000 megavatios, el 61% de la isla sufre apagones en horario pico y la ONU reportó que el país lleva más de tres meses sin combustible suficiente. Para millones de cubanos, caminar no es una gesta heroica sino la única opción disponible.

Lejos de conformarse con haber llegado a La Habana, este planea continuar la ruta de la invasión mambisa hasta el Cabo de San Antonio en Pinar del Río —donde promete «meter los pies en el mar»—, visitar el Presidio Modelo en la Isla de la Juventud y caminar hasta Duaba y Playitas de Cajobabo en Holguín.

Su meta final es entrar en Santiago de Cuba el 26 de julio, fecha del aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

«Entonces digo, comandante, he cumplido con usted», declaró. Y por si quedaba alguna duda sobre su devoción: «Fui, soy y seré hasta el último momento de mi vida. Yo estoy seguro que uno de los últimos pensamientos de mi vida va a ser sobre el comandante».