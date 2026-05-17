Régimen reactiva planes de “guerra de todo el pueblo” y CNN muestra maniobras militares en Cuba

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El régimen cubano ha comenzado a reactivar públicamente elementos de su doctrina de “guerra de todo el pueblo” en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, según muestra un reportaje publicado por CNN desde La Habana.

La cadena estadounidense difundió imágenes y testimonios sobre entrenamientos militares de civiles y maniobras organizadas por las autoridades cubanas mientras la administración de Donald Trump incrementa la presión política, económica y estratégica contra la isla.

El reportaje aparece pocos días después de la visita a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, y en medio de rumores sobre una posible acusación federal en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

CNN señala que el ambiente en la isla está marcado por el miedo y la incertidumbre, y por crecientes rumores sobre un posible agravamiento del conflicto con Washington.

En ese contexto, medios estatales cubanos han comenzado a mostrar imágenes de ciudadanos recibiendo entrenamiento militar y participando en ejercicios vinculados a la defensa territorial.

La llamada “guerra de todo el pueblo” fue una estrategia impulsada por el dictador Fidel Castro durante la Guerra Fría con el objetivo de preparar a la población civil para enfrentar una eventual invasión extranjera mediante tácticas de resistencia y guerrilla.

Según CNN, la doctrina sigue formando parte del aparato ideológico y militar del régimen, aunque las imágenes difundidas recientemente han llamado la atención por producirse en medio de la actual escalada con Estados Unidos.

Algunos videos muestran soldados realizando maniobras con armamento soviético antiguo e incluso transportando piezas militares con bueyes, reflejo también del deterioro material que enfrenta el aparato militar cubano tras años de crisis económica y escasez de recursos.

A pesar de ello, expertos citados por la cadena consideran que el régimen todavía conserva capacidad de movilización interna.

El historiador militar Hal Klepak declaró a CNN que las Fuerzas Armadas cubanas podrían ofrecer resistencia en caso de un conflicto debido a su experiencia organizativa y a la capacidad del Estado para movilizar rápidamente sectores de la población.

“Han demostrado repetidamente que son capaces de movilizar a la población”, afirmó el especialista.

Mientras tanto, la retórica oficial cubana también se ha endurecido.

Durante el desfile del Primero de Mayo, Miguel Díaz-Canel aseguró que los cubanos estaban preparados para “dar la vida por la revolución”, en un discurso marcado por referencias a la soberanía nacional y la resistencia frente a las presiones estadounidenses.

CNN añade que la Defensa Civil cubana distribuyó recientemente orientaciones para que las familias preparen mochilas con artículos básicos ante una hipotética agresión militar.

El endurecimiento de la narrativa defensiva coincide con uno de los peores momentos económicos para la isla en décadas. Los apagones prolongados, la escasez de combustible y el desabastecimiento han agravado el malestar social.

Aunque no existen indicios públicos de una intervención militar inminente, el reportaje concluye que el régimen cubano parece decidido a preparar política y psicológicamente a la población para un escenario de confrontación prolongada con Washington.