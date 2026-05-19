Trump afirma que resolver el tema de Cuba «no será difícil» para EE.UU.

El presidente Donald Trump afirmó este martes que alcanzar un acuerdo diplomático con Cuba es posible y que resolver la situación de la isla «no será difícil» para Estados Unidos.

«El régimen lo hizo extremadamente mal y vamos a resolver eso. No será difícil para nosotros resolverlo», dijo Trump desde el proyecto de modernización del ala este de la Casa Blanca.

Además, ante la pregunta de la periodista Shelby Talcott sobre si creía posible llegar a un entendimiento por vía diplomática con La Habana, Trump respondió sin dudar: «Con Cuba, creo que sí. Sí, creo que sí».

El mandatario aprovechó para expresar su cercanía con la comunidad cubanoamericana, a la que describió como personas «increíbles» que han sufrido enormemente. «Muchos de ellos han perdido familiares, han estado en prisión, han venido a este país y han tenido mucho éxito», dijo.

Trump aseguró haber obtenido el 97% del voto cubanoamericano y reiteró su voluntad de actuar: «Quiero ayudar ahora. Tienen familiares en Cuba. Han sido tratados muy, muy mal».

Sobre la situación en la isla, el presidente fue directo: «Es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces. No pueden comer. No queremos ver eso».

Cuando el periodista le preguntó si podía resolver la situación sin cambiar el régimen, Trump respondió con ambigüedad: «Bueno, no sé lo de cambiar el régimen. Puedo hacerlo, cambiar o no el régimen. Ya sabes, ha sido un régimen duro. Han matado a mucha gente».

Las declaraciones de este martes contrastan con el tono más agresivo que Trump mantuvo a comienzos de mayo.

El 2 de mayo afirmó que EE.UU. «tomará Cuba casi de inmediato» y sugirió colocar un portaaviones a unas 100 yardas de la costa cubana para forzar la rendición del régimen.

El giro hacia un lenguaje más diplomático se produce en medio de una escalada sostenida de presión. Desde enero de 2026, la administración Trump habría aplicado más de 240 sanciones nuevas contra Cuba, afectando sectores como energía, defensa, minería y finanzas.

El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró al gobierno cubano una «amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense e impuso medidas contra terceros países que suministren petróleo a la isla.

Algunos analistas señalan que Trump replica con Cuba el guion aplicado con Venezuela: presión máxima combinada con apertura negociadora para forzar concesiones o un cambio de régimen, y creen que en este caso podría no funcionar.