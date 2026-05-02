¿Se rendirá el régimen cubano si Trump cumple su promesa de enviar el portaaviones?

Imagen ficticia creada con Inteligencia Artificial Foto © CiberCuba / ChatGPT

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Las palabras pronunciadas este viernes por Donald Trump apuntan a un desenlace rápido: presión máxima, demostración de fuerza y una rendición casi inmediata del régimen cubano.

Pero la historia, la retórica oficial de La Habana y la naturaleza del poder en la isla obligan a matizar esa hipótesis. La pregunta no es solo si pueden resistir, sino si están dispuestos a hacerlo.

Desde el discurso oficial, la respuesta parece clara. Durante décadas, el régimen ha construido su narrativa sobre la resistencia y la confrontación con Estados Unidos.

En ese marco, la idea de una “guerra de todo el pueblo” o incluso de guerrillas ha sido repetida como doctrina defensiva. No es un plan improvisado: forma parte del imaginario político y militar del sistema.

Sin embargo, una cosa es la retórica y otra la realidad.

El poder militar de Cuba está muy lejos de representar una amenaza real frente a Estados Unidos. Su equipamiento es obsoleto, sus capacidades logísticas son limitadas y su margen de maniobra estratégico es prácticamente inexistente ante una potencia con superioridad total en aire, mar, tecnología y recursos.

Un portaaviones como el USS Abraham Lincoln no sería solo un símbolo, sino una demostración tangible de esa asimetría. En términos estrictamente militares, la posibilidad de una resistencia convencional es nula.

Entonces, ¿queda la opción de la guerra irregular?

Incluso ese escenario presenta serias dudas. La guerra de guerrillas requiere algo más que armas ligeras y voluntad política: necesita apoyo popular, cohesión social y motivación ideológica. Y ahí es donde el régimen cubano enfrenta su mayor debilidad.

El país atraviesa una crisis profunda. La escasez, los apagones prolongados, el deterioro de los servicios básicos y la emigración masiva han erosionado el vínculo entre el poder y la ciudadanía.

El descontento ya no es marginal; es estructural. Y, a diferencia de otros momentos históricos, hoy existe una desconexión evidente entre el discurso oficial y la vida real de los cubanos.

En ese contexto, resulta difícil imaginar a amplios sectores de la población dispuestos a sostener una guerra para defender un sistema que perciben como responsable de su situación.

El antecedente del 11 de julio de 2021 es clave. Aquellas protestas demostraron que existe una capacidad latente de movilización social, incluso bajo condiciones de fuerte represión. Desde entonces, aunque las manifestaciones han sido más fragmentadas, los reportes de protestas por apagones, comida o condiciones de vida han continuado.

Esto no significa que la población esté lista para un levantamiento generalizado, pero sí que el respaldo activo al régimen es mucho más débil de lo que proyecta la propaganda oficial.

A esto se suma un factor externo: el precedente venezolano. La caída de Nicolás Maduro y el papel determinante de Estados Unidos en ese proceso han enviado un mensaje claro a los gobiernos aliados: El uso indiscriminado de la fuerza contra la población puede tener consecuencias internacionales directas.

Eso limita las opciones del régimen cubano.

Si se produjera una demostración de fuerza como el despliegue de un portaaviones frente a La Habana, el escenario más probable no sería una rendición inmediata, pero tampoco una resistencia prolongada al estilo clásico. Más bien, se abriría un periodo de alta tensión interna.

El aparato de poder podría intentar mantener el control mediante movilizaciones simbólicas, discursos de resistencia y un refuerzo de la seguridad interna. Sin embargo, su capacidad para sostener un conflicto real dependería de factores que hoy parecen debilitados: lealtad interna, cohesión en las élites y control efectivo sobre la población.

La pregunta clave no es si pueden combatir, sino si pueden sostener el costo político y social de hacerlo.

Porque, a diferencia de otras épocas, el régimen ya no enfrenta solo una presión externa. Enfrenta, sobre todo, un desgaste interno acumulado durante años.

La idea de una rendición rápida puede ser optimista. Pero la de una resistencia prolongada también parece poco realista.

Entre ambos extremos, lo más probable es un escenario intermedio: tensiones, movimientos internos, posibles fracturas dentro del poder y una población observando, expectante, hasta dónde llega cada actor.

En última instancia, la respuesta no dependerá únicamente de la fuerza militar de Estados Unidos ni de la retórica del régimen cubano. Dependerá de algo más difícil de medir: cuánto control real conserva el poder en un país donde la crisis ha superado la capacidad de sostener el miedo como único mecanismo de gobernabilidad.

La respuesta a esa pregunta podría aflorar si Estados Unidos utiliza al Abraham Lincoln como catalizador de las fuerzas que actúan ahora en el dramático escenario cubano.