María Elvira Salazar: «Se les acabó el tiempo a Raúl Castro, su hijo y su nieto»

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La congresista republicana María Elvira Salazar declaró este martes desde el Capitolio en Washington D.C. que «Raúl, el hijo y el nieto entiendan que se les acabó el tiempo y que es hora de irse», en vísperas de la esperada acusación federal contra Raúl Castro por su papel en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El Departamento de Justicia tiene previsto presentar mañana, miércoles 20 de mayo, una acusación formal emitida por un gran jurado federal en la Freedom Tower de Miami, en una fecha simbólica que coincide con la conmemoración del inicio de la república cubana en 1902.

Salazar, en declaraciones a Martí Noticias, fue directa: «Esperemos que mañana Raúl se dé cuenta que también se tiene que ir el mismo día».

La acusación se refiere al derribo de dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en su momento que los derribos ocurrieron fuera del espacio aéreo territorial cubano, en violación del derecho internacional.

Una grabación de audio de 1996 en la que Raúl Castro habría admitido dar la orden de derribar las avionetas sería uno de los elementos centrales de la acusación.

Al ser preguntada por qué la acción judicial llega 30 años después, Salazar fue contundente: «Porque Donald Trump está en la Casa Blanca. Trump ha determinado que el hemisferio occidental es un hemisferio importante y que Cuba ha sido siempre el epicentro del mal, la plataforma que han tenido todos los enemigos de los Estados Unidos para atacar».

La congresista amplió el alcance de la acusación más allá del caso de las avionetas: «Estamos hablando de que le dio entrenamiento Hezbolá, Hamás, ahí está Irán, está Rusia, está China. Todo lo que es antiamericano los Castros lo reciben. Se acabó el juego».

Salazar también comparó la situación con la de Venezuela y advirtió que los Castro son «inteligentes» y habrán visto el destino de Nicolás Maduro como advertencia.

«Raúl, a los 95 años, que ya está al final de su vida, no va a querer pasar los últimos años que le quedan en una cárcel federal», afirmó la legisladora.

Al ser preguntada sobre si las conversaciones con el nieto —Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo»— y el hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín, incluirían una salida del poder, Salazar respondió sin rodeos: «Yo estoy segura que todo está sobre la mesa, porque es que no queda más nada».

Este contexto se produce un día después de que Trump declarara que puede «arreglar Cuba, cambien o no el régimen» y que ve posible un acuerdo diplomático con La Habana, y tras el anuncio de Marco Rubio de una segunda oleada de sanciones contra 11 élites del régimen y tres organizaciones, incluyendo la DGI/G2, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con «El Cangrejo», en el contacto directo de más alto nivel entre ambos países en territorio cubano desde 2016.

Salazar proyectó un escenario post-Castro en el que Cuba podría convertirse en «Cancún o Hong Kong» con inversión cubanoamericana y estadounidense, aunque reconoció que la transición no será sencilla: «Estamos todavía en el día número uno y el día número uno es que los Castros, que han destruido esa isla por 65 años, se acaben de ir».