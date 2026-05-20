Cuba califica de «engaño» el caso Hermanos al Rescate ante posible acusación contra Raúl Castro

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La Embajada de Cuba en Estados Unidos publicó en la red social X una serie de mensajes bajo la etiqueta «Desmentidores de mitos», en los que calificó el caso de Hermanos al Rescate de «engaño» y defendió el derribo de dos avionetas civiles en 1996, horas antes de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara un acto en la Freedom Tower de Miami en honor a las víctimas.

La misión diplomática cubana publicó en X que las violaciones del espacio aéreo cubano entre 1994 y 1996 «no fueron incidentes aislados», sino parte de «más de 25 violaciones graves, deliberadas y sistemáticas» documentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de aviación civil de la isla.

«No se trató de errores de cálculo, sino de una campaña continua que puso en peligro la seguridad aeronáutica internacional», sostuvo la embajada en su publicación.

La reacción cubana llega en un momento de máxima tensión. Fuentes informaron a CNN que fiscales federales estadounidenses están considerando presentar cargos penales contra Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron con misiles dos avionetas Cessna 337 desarmadas de la organización sobre el Estrecho de Florida.

En ese ataque murieron cuatro tripulantes, identificados como Armando Alejandre Jr. (45 años), Carlos Costa (30), Mario de la Peña (24) y Pablo Morales (30). Un tercer avión, en el que viajaba el fundador de la organización, José Basulto, logró escapar.

Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La pieza central de la posible acusación federal es una grabación de audio de junio de 1996, publicada por primera vez en El Nuevo Herald en agosto de 2006, en la que Castro habría ordenado: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

En febrero de 2026, el representante Mario Díaz-Balart y otros legisladores cubanoamericanos enviaron una carta a la entonces fiscal general Pam Bondi instando al Departamento de Justicia a procesar a Raúl Castro, citando esa grabación como evidencia clave.

La Fiscalía General de Florida también reabrió una investigación criminal sobre el caso en marzo de 2026, coincidiendo con el 30 aniversario del derribo.

El incidente tuvo consecuencias históricas de largo alcance. El presidente Bill Clinton firmó días después la Ley Helms-Burton, que endureció las sanciones contra Cuba y sigue siendo la base del embargo estadounidense. La entonces embajadora de EE.UU. ante la ONU, Madeleine Albright, condenó a los pilotos cubanos que se felicitaron por radio tras el ataque: «Francamente, esto no es tener agallas. Esto es cobardía».

El FBI descubrió posteriormente que agentes de la Red Avispa, una red de espionaje cubana infiltrada en el sur de Florida, habían proporcionado información al régimen sobre la misión del 24 de febrero. Cinco espías cubanos fueron condenados en 2001; Gerardo Hernández Nordelo recibió dos cadenas perpetuas por conspiración para cometer asesinato. Barack Obama los liberó en 2014 en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.

Si se confirma la acusación contra Raúl Castro, sería la primera vez que Washington busca cargos penales directamente contra uno de los hermanos Castro por este episodio, según reportes de los últimos días que anticipaban el anuncio del 20 de mayo en la Freedom Tower de Miami.