Jefa de la diplomacia europea advierte a Cuba: «Es mejor una reforma negociada antes del derrumbe»

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Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, lanzó este martes una advertencia directa al régimen cubano desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo: «hoy es preferible una reforma negociada» a que el país «se derrumbe mañana».

De acuerdo con la agencia Efe, la jefa de la diplomacia europea intervino en un debate monográfico sobre la represión política y la situación humanitaria en Cuba, en un momento en que la isla atraviesa la peor crisis de su historia reciente.

«Junto con el fin de la represión política, La Habana también debería poner fin al control intransigente sobre la economía que está reteniendo al país. La apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica es esencial», afirmó Kallas ante los eurodiputados.

La diplomática estonia señaló que la situación cubana «es el resultado de décadas de fracasos económicos estructurales, malas políticas y el impacto de las restricciones y medidas externas en curso».

Kallas también fue tajante respecto al papel de la UE: «La Unión Europea no financia al estado cubano», y advirtió que «el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato».

En el debate participaron también eurodiputados españoles con posiciones divergentes. La socialista Leire Pajín exigió que «Estados Unidos debe poner fin a todo tipo de coerción en Cuba», aunque con «la misma claridad» demandó que «el Gobierno de Cuba debe avanzar de una vez por todas en las reformas democráticas» y que «todos los presos políticos deben ser liberados».

El conservador Gabriel Mato fue más contundente en su crítica al régimen y a la propia Unión Europea. Alertó sobre los apagones y los «más de 1.200 presos políticos que hoy siguen encarcelados» y señaló que «la Unión Europea debería sentir vergüenza por mantener un acuerdo» de cooperación con La Habana que «no ha servido en absoluto para avanzar en la democracia».

El debate se produce en un contexto de presión internacional creciente sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel. A principios de mayo, el opositor José Daniel Ferrer compareció ante el Parlamento Europeo para denunciar que Cuba vive «la peor crisis de su historia moderna» y exigir el fin del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la UE y Cuba, vigente desde 2017.

En enero, el Parlamento Europeo ya había aprobado una enmienda —con 331 votos a favor— que pedía revisar y suspender esa cooperación privilegiada con el régimen cubano. Activistas como Carolina Barrero y Amelia Calzadilla también viajaron a Bruselas en abril para presionar por la suspensión del acuerdo y la imposición de sanciones individuales.

La crisis energética que sufre Cuba agrava el telón de fondo del debate europeo. La isla registra apagones de hasta 30 horas diarias, con un déficit de generación que superó los 2,113 MW el pasado 15 de mayo. La situación se deterioró tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero, que interrumpió el suministro de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de crudo venezolano, y se agravó aún más con un incendio en una planta de combustibles en La Habana el 13 de febrero.

La resolución definitiva del Parlamento Europeo sobre Cuba, derivada del debate de este martes, está prevista para votarse en el pleno de junio de 2026.