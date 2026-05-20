Alina Fernández, hija de Fidel Castro, advierte que EE.UU. subestima al régimen cubano

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Alina Fernández, hija biológica de Fidel Castro y anticomunista declarada que vive exiliada en Miami desde 1993, advirtió en una entrevista concedida a CNN este martes que Estados Unidos está subestimando la capacidad del régimen cubano para resistir y responder a una eventual acción militar.

La entrevista se produce en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, con la administración Trump impulsando activamente un cambio de régimen mediante sanciones y presión diplomática, y con informes sobre opciones militares que el Pentágono estudia contra Cuba.

«No es la primera vez que se les dice a los cubanos que una invasión es inminente», declaró Fernández. «Hemos estado bajo una invasión, o al menos en condiciones de invasión, durante los últimos 67 años. Estoy segura de que están preparados. No sé cómo van a reaccionar».

Fernández reconoció que no siente ningún aprecio por el gobierno de La Habana, pero insistió en que una intervención militar causaría un sufrimiento enorme para la población civil.

«Sabemos que estos regímenes ponen a civiles en primera línea», dijo. «Esa es la sensación que tengo: que mi alegría no se verá reflejada en la forma en que se llegue a una solución. Va a ser muy doloroso».

Sus palabras coinciden con las del presidente Miguel Díaz-Canel, quien advirtió este martes en sus redes sociales que una agresión militar estadounidense «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables».

Sobre la retórica más agresiva de Washington hacia Cuba, Fernández apuntó directamente al secretario de Estado Marco Rubio como su principal impulsor, por encima del propio presidente Donald Trump.

«Creo que se debe mucho más a la presencia de Marco Rubio en el gobierno que al propio presidente Donald Trump», afirmó.

Fernández también se refirió a la inminente acusación penal federal contra su tío Raúl Castro, vinculada al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

«Raúl Castro tiene casi 95 años», dijo. «No le veo mucha lógica a lo que está pasando, salvo que esto forme parte de la estrategia».

El Departamento de Justicia tenía previsto hacer el anuncio este miércoles en Miami, precisamente el día de la independencia cubana, en un acto de alto simbolismo político. La prueba clave del caso sería una grabación de audio de junio de 1996 en la que Raúl Castro habría ordenado derribar las aeronaves.

Fernández, que huyó de Cuba en 1993 disfrazada con peluca y pasaporte falso para proteger a su hija, rechazó la postura de Trump de que Cuba cederá fácilmente ante la presión estadounidense.

«Es muy difícil para la gente rendirse», advirtió. «Es muy difícil para los países admitir que perdieron la guerra… Creo que perdieron esta guerra contra el imperialismo hace mucho tiempo».