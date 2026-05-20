Rubio: «El presidente Trump ofrece una nueva Cuba, pero tiene que ser directo con ustedes los cubanos, no con GAESA»

El secretario de Estado Marco Rubio publicó este miércoles, en el 124 aniversario de la proclamación de la República de Cuba, un video en español dirigido directamente al pueblo cubano en el que responsabilizó al conglomerado militar GAESA de la crisis que atraviesa la isla y presentó una oferta concreta del presidente Trump: 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionados a que su distribución quede en manos de la Iglesia Católica u otras organizaciones caritativas de confianza.

«La razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo», afirmó Rubio en el mensaje, descartando de forma explícita que el embargo estadounidense sea la causa del sufrimiento de los cubanos.

El secretario de Estado describió a GAESA como «un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie», fundado hace 30 años por Raúl Castro, propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas, con ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno, 18,000 millones de dólares en activos y control del 70% de la economía de la isla.

Rubio detalló que el conglomerado obtiene ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas y de las remesas que los familiares en el exterior envían a Cuba, reteniendo un porcentaje de cada transferencia, mientras sus beneficios no llegan al pueblo.

Acusó además al régimen de haber dependido del petróleo gratuito de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en lugar de invertir en infraestructura energética, y de usar los recursos para construir hoteles para extranjeros y enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid y Estados Unidos.

El mensaje llega en un momento de crisis eléctrica aguda: Cuba sufre apagones de hasta 22 horas diarias, con un déficit que el 13 de mayo alcanzó los 2,113 MW frente a una demanda de 3,250 MW.

Rubio delineó una visión de «nueva Cuba» que incluye libertad económica para todos los ciudadanos, no solo para la élite de GAESA: «Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo GAESA, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante».

A esa visión sumó la libertad de prensa, el derecho a quejarse sin represalias y elecciones libres: «Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla».

El secretario comparó las oportunidades disponibles en Bahamas, República Dominicana, Jamaica y Florida con las que se niegan a los cubanos dentro de la isla: «Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba?»

El mensaje se enmarca en una escalada de presión sin precedentes recientes. El 7 de mayo, Rubio anunció sanciones específicas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y Moa Nickel S.A., con base en una orden ejecutiva de Trump firmada el 1 de mayo.

Estados Unidos fijó el 5 de junio de 2026 como plazo para que empresas extranjeras cierren operaciones con entidades cubanas sancionadas, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Paralelamente, el 14 de mayo el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en La Habana con autoridades cubanas, en una señal de que Washington mantiene abiertos los canales diplomáticos mientras intensifica la presión económica.

«En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país», concluyó Rubio.

Mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano

En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la Isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables.

Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y contarles lo que nosotros, en Estados Unidos, les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.

La razón por la que se ven obligados a sobrevivir hasta 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo apagones.

La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, y nada de eso ha sido utilizado para ayudar al pueblo.

Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa pertenece a las Fuerzas Armadas y es operada por ellas. Tiene ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno cubano.

Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios controlan 18 mil millones de dólares en activos y dominan el 70 % de la economía cubana.

Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos.

De esas remesas retienen un porcentaje, pero nada de las ganancias de GAESA llega al pueblo cubano.

En vez de usar ese dinero para comprar petróleo, como hacen otros países del mundo, dependieron durante años del petróleo gratuito enviado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro para quedarse con el dinero.

Pero ahora que ya no reciben ese petróleo gratis, compran combustible para sus generadores y vehículos, mientras al pueblo se le pide que siga sacrificándose.

En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas dañadas, lo utilizan para construir más hoteles para extranjeros y enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso en Estados Unidos.

Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA: un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y que acapara las ganancias de sus negocios para beneficiar a una pequeña élite.

Y el único papel que desempeña el llamado gobierno es exigirles a ustedes que continúen sacrificándose y reprimir a cualquiera que se atreva a protestar.

El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, y no con GAESA.

Primero, estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero esa ayuda debe ser distribuida directamente por la Iglesia Católica u otras organizaciones caritativas de confianza, no robada por GAESA para venderla en sus tiendas.

Pero al pueblo cubano no le interesa vivir de la caridad permanente.

Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país como viven sus familiares en Estados Unidos y en otros países del mundo.

Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto en uno: Cuba.

Hoy, en Cuba, solo quienes están cerca de la élite de GAESA o forman parte de ella pueden tener negocios rentables.

Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba.

Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, y no solo GAESA, puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo GAESA, puedan abrir un banco o tener una empresa constructora.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista, puedan ser dueños de una estación de televisión o de un periódico.

Una nueva Cuba donde puedan criticar a un sistema que falla sin temor a ir a prisión o verse obligados a abandonar la Isla.

Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan el país y votar para reemplazarlos si no hacen bien su trabajo.

Esto no es imposible.

Todo eso existe en Bahamas, República Dominicana, Jamaica e incluso a solo 90 millas, en Florida.

Si tener un negocio propio y el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no puede ser posible dentro de Cuba?

En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestros pueblos.

Y hoy, lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son quienes controlan su país.