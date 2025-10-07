Recogen más de 35 mil metros cúbicos de basura en La Habana: Faltan mil circunscripciones por atender

Más de 35 mil metros cúbicos de basura fueron recogidos este fin de semana en La Habana, como parte de una movilización organizada por el régimen cubano para enfrentar la crisis sanitaria que afecta a la capital.
El dato oficial es grave y se incrementará, pues aún quedan pendientes labores de saneamiento en más de mil circunscripciones.
El operativo fue convocado por Miguel Díaz-Canel, quien encabezó este lunes una reunión de seguimiento de estas acciones junto a altos funcionarios del Estado, el Gobierno y el Partido.
Durante el encuentro se informó que solo se recogieron desechos sólidos en las calles de unas 300 circunscripciones, mientras que más de un millar continúa acumulando basura.
Díaz-Canel reconoció que el esfuerzo desplegado no es suficiente para resolver un problema de décadas.
“Hicimos un esfuerzo este fin de semana, pero no vamos a resolverlo todo. Habrá que seguir. Ya la gente vio una reacción. Ahora lo que todos se preguntan es cómo se va a sostener. Bueno, lo vamos a sostener si todos trabajamos”, declaró el gobernante el domingo.
Admitió que no existe un plan sostenible para la recogida de basura en la capital, y apeló a la “sistematización” de acciones como la realizada, que movilizó a trabajadores estatales, ciudadanos, reclutas del Ejército y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria.
Díaz-Canel también señaló que en algunos barrios de La Habana no respondieron a la convocatoria de limpieza e instó a sumar a más personas e instituciones para lograr mejores resultados.
“Se ha movilizado una gran parte, pero algunos no han acudido y creen que otros tienen que resolver el problema”, dijo.
El problema de la acumulación de basura es nacional y se debe a diversas causas como la falta de combustible, el deterioro de la infraestructura y el mal manejo estatal de los residuos sólidos.
Sin embargo, lejos de ofrecer soluciones estructurales, el gobernante insistió en que “la gente, movida por el ejemplo de La Habana, hará lo suyo también en cada territorio”.
La situación sanitaria en la capital ha sido denunciada por ciudadanos y expertos. La basura se acumula en calles, solares y esquinas de la urbe donde habitan dos millones de personas. En los días de lluvia los desechos flotan y llegan hasta las puertas de los hospitales, escuelas y viviendas.
En septiembre, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, reconoció públicamente la magnitud del problema. “Esa basura no está contenida: está regada por toda La Habana”, escribió en su cuenta de Facebook.
A pesar de los operativos puntuales y las imágenes de Díaz-Canel y Manuel Marrero barriendo calles en los alrededores del Palacio de la Revolución, el colapso higiénico persiste en la capital y en otras provincias del país.
