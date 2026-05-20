Regresa definitivamente a Cuba tras 4 años en EE.UU.: «Ni aunque me paguen vuelvo al supuesto sueño americano»

Una cubana que vivió cuatro años en Estados Unidos desató cientos de reacciones en TikTok al anunciar su regreso definitivo a Cuba, en un video que acumuló miles de vistas.

La creadora, identificada como Gómez (@labradayuni)en la plataforma, publicó el clip titulado «Mi regreso definitivo a Cuba después de 4 años». En los comentarios, la cubana fue directa sobre sus razones: «Ni aunque me paguen vuelvo a ese supuesto sueño americano, no vale la pena, los años pasan y no somos eternos, tus hijos te necesitan».

Detrás de la decisión hay una historia marcada por el dolor y la pérdida.

Tres meses antes del video, falleció su abuela, a quien describió como «mi vida». Ese golpe la hizo temer perder también a su madre, quien fue «madre y padre» para ella desde que perdió a su padre a los seis años.

«No quería regresar y que ella tampoco estuviera», escribió en respuesta a una seguidora.

La creadora también habló de la paz que encontró al volver: «Renació al lado de mi familia, tengo una felicidad tan grande y una tranquilidad inmensa, tengo mi casa sin preocupaciones de renta ni pagos, sólo el luchar para el pan de cada día, pero feliz».

Y añadió: «Mi felicidad está con mis hijos, donde no tengo que estar escondida y nadie me los puede quitar».

El video tocó fibras muy sensibles entre cubanos emigrados. Una seguidora confesó que sufre «una gran depresión por estar lejos de mis hijas» y que también planea regresar. La creadora le respondió con firmeza: «Regresa, amiga, te aseguro que tus hijos no necesitan nada material, sólo el amor y el calor de mamá».

Otros usuarios compartieron sus propias historias de separación. Alguien con 51 años en EE.UU. escribió: «Este sueño no vale la pena al lado de esos abrazos», aunque reconoció que en Cuba «sobrarán los apagones». Una mujer con cinco años fuera de la isla dijo que llora todos los días por haber dejado a su hijo allá. Otro usuario anunció que también planea regresar en diciembre.

No faltaron las voces escépticas. Algunos recordaron la dura realidad de la isla —escasez, apagones, crisis— y cuestionaron que quien habla de «libertad» en Cuba «se ve que no vive en Cuba».

Este tipo de contenido se ha convertido en tendencia sostenida en TikTok desde 2025, donde cubanos de la diáspora documentan regresos, reencuentros y reflexiones sobre la emigración, en un momento en que la política migratoria estadounidense se ha endurecido y el debate sobre el futuro de los cubanos en el exterior se intensifica.

Casos similares han generado debates igualmente emotivos, como el de una cubana que regresó desde EE.UU. por su hija o el reencuentro de una madre con su hija tras cuatro años de separación, historias que siguen resonando con fuerza entre los cubanos de la diáspora.

La decisión de quedarse o regresar sigue siendo uno de los dilemas más dolorosos y personales para la comunidad cubana, una disyuntiva entre las oportunidades materiales en el exterior y el costo emocional de vivir lejos de quienes más se aman.