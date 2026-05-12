Carolina Barrero lleva la voz de Cuba al foro global de democracias en Copenhague

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La activista cubana Carolina Barrero, presidenta y directora ejecutiva de Ciudadanía y Libertad, participa este martes en el Copenhagen Democracy Summit 2026, el foro anual de alto nivel organizado por la Alliance of Democracies Foundation que se celebra los días 12 y 13 de mayo en el Royal Danish Playhouse de Copenhague, Dinamarca.

Barrero integra el panel «Overthrowing Dictatorships» (Derrocamiento de Dictaduras) junto a la activista iraní Masih Alinejad, el opositor ugandés Bobi Wine, el líder opositor venezolano Leopoldo López y la Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado.

El panel será moderado por Damon Wilson, presidente del National Endowment for Democracy (NED).

«Es un honor participar junto a figuras políticas claves en la lucha por la libertad, voces que desde distintas latitudes exigimos que el mundo democrático esté a la altura de quienes arriesgan sus vidas por la libertad», escribió Barrero en sus redes sociales al anunciar su participación.

La activista planea centrar su intervención en la pregunta que considera más urgente en este momento: «¿Cómo se traduce la presión política en transformación real? Porque la atención internacional no es, por sí sola, un programa de cambio. Convertirla en uno exige claridad estratégica, voluntad política y, sobre todo, escuchar a la sociedad civil cubana que lleva años construyendo alternativas desde dentro y desde el exilio».

Su presencia en Copenhague se produce en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre el régimen cubano. Desde enero de 2026, Washington ha acumulado más de 240 sanciones contra la dictadura, reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero, firmó dos órdenes ejecutivas y el pasado 7 de mayo sancionó directamente a GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana.

La participación de Barrero en el foro danés es la continuación de una intensa ofensiva diplomática que Ciudadanía y Libertad ha desplegado en los últimos meses.

En abril, Barrero y la coordinadora de programas Amelia Calzadilla viajaron a Bruselas para instar a la UE a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba e imponer sanciones individuales contra líderes militares y la familia Castro.

Tras esas reuniones, la Unión Europea inició un proceso interno de revisión del acuerdo, y ayer parlamentarios europeos anunciaron una resolución para presionar al régimen.

El pasado 8 de mayo, Barrero también advirtió públicamente que la caída de la dictadura no garantiza automáticamente la democracia en Cuba, subrayando la necesidad de una estrategia clara para el período de transición.

El Copenhagen Democracy Summit excluye explícitamente a dictadores y reúne a líderes políticos, activistas y tomadores de decisiones globales.

La edición de este año se articula bajo el tema «Building an Alliance of Democracies in a New World (Dis)Order», (Construyendo una alianza de democracias en un nuevo (des)orden mundial) en un momento en que, según Barrero, «las democracias deben decidir qué están dispuestas a defender y a qué costo».