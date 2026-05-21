Congresista sobre acusación contra Raúl Castro: «Es un pretexto para invadir Cuba»

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El congresista demócrata Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, advirtió este miércoles que la acusación formal contra Raúl Castro presentada por el Departamento de Justicia «parece menos una búsqueda de justicia y más un pretexto para la escalada, potencialmente incluso una invasión ilegal de Cuba».

La declaración llegó horas después de que el Departamento de Justicia desclasificara y anunciara públicamente los cargos penales contra el exmandatario cubano, de 94 años, en un acto celebrado en la Freedom Tower de Miami coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba. El gran jurado federal de Miami había emitido la acusación el 23 de abril, pero fue desclasificada ayer.

Meeks reconoció en su declaración que Castro «debe rendir cuentas por el asesinato de estadounidenses en aguas internacionales», en referencia al derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Sin embargo, el legislador demócrata advirtió que «no existe solución militar» y que «ninguna cantidad de sanciones traerá un futuro mejor para el pueblo cubano».

Meeks también exigió el fin de lo que denominó el «bloqueo petrolero» impuesto por la administración Trump, al que responsabilizó de «agravar el sufrimiento del pueblo cubano, sumiendo hospitales, hogares y negocios privados en la oscuridad».

La Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, redujo entre 80% y 90% las importaciones de petróleo de Cuba, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio de la isla.

El congresista instó además a la administración Trump a trabajar con el Congreso para «reformar el fallido y draconiano régimen de sanciones que ha impedido a sucesivas administraciones negociar una apertura significativa con la isla».

Los cargos contra Raúl Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de crimen. Junto a él fueron acusados cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

La acusación es considerada principalmente simbólica dado que no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos y Castro no ha pisado territorio estadounidense.

Las reacciones fueron encontradas: el presidente Donald Trump calificó la acusación de «un gran día» para la comunidad cubanoamericana, mientras que la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar declaró que «hoy comienza el fin de la familia Castro».

Desde La Habana, el dictador Miguel Díaz-Canel tildó la acusación de «maniobra política» sin base legal, y el canciller Bruno Rodríguez la calificó de «farsa».

Meeks cerró su declaración señalando que «la única forma de fomentar un cambio real es empoderar al propio pueblo cubano, no insistir en un enfoque fallido que lo castiga sin producir ningún avance».