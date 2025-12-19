Raúl Castro reaparece en la sesión final de la Asamblea Nacional de Cuba

El General de Ejército Raúl Castro Ruz volvió a aparecer públicamente este viernes durante la sesión final del sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada en un contexto marcado por la crisis económica y social que atraviesa el país.

Según informó la Presidencia de Cuba en la red social X, Raúl, a quien la narrativa oficial volvió a presentar como "líder al frente de la Revolución Cubana", asistió a la jornada final del Parlamento, donde fueron varias las señales visibles de que el poder real continúa concentrado en sus manos.

En un segundo mensaje, la Presidencia señaló que el vetusto militar llegó al plenario junto al gobernante Miguel Díaz-Canel y que fue ovacionado por los diputados, tras haber estado "al tanto durante toda la jornada de los debates".

La escena refuerza la centralidad simbólica y política del exmandatario, a pesar de haber anunciado su retiro de los cargos formales en 2021.

El sitio oficialista Cubadebate también destacó su presencia -mediante videoconferencia- en la sesión primera de la Asamblea.

El medio volvió a emplear la denominación de "líder al frente de la Revolución", una fórmula que se ha repetido en meses recientes y que evidencia el peso que conserva Raúl Castro dentro del sistema de poder cubano.

Durante esa sesión parlamentaria, Díaz-Canel informó sobre movimientos relevantes en la estructura institucional del país.

Anunció que, como parte de un proceso de "renovación natural", el Consejo de Estado propuso liberar de su cargo como presidente del Tribunal Supremo Popular a Rubén Remigio Ferro, y designar en su lugar al actual ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, comunicó que se recibieron las renuncias de varios diputados: Homero Acosta Ávila, secretario de la ANPP y del Consejo de Estado; Ulises Guilarte de Nacimiento, exsecretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; y Ricardo Rodríguez González, expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria.

La reaparición de Raúl Castro en la Asamblea no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de episodios recientes que confirman su papel preponderante en la toma de decisiones estratégicas del país.

La semana pasada, trascendió que fue él quien ordenó posponer el 9no Congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto inicialmente para abril de 2026, ante el colapso económico y social que vive la isla.

La decisión fue anunciada por Díaz-Canel durante el XI Pleno del Comité Central del PCC, cuando leyó una carta firmada por Raúl Castro.

En ella, el general sostuvo que aplazar el Congreso no debía interpretarse como un retroceso, sino como una medida necesaria para concentrar recursos, esfuerzos y energía de los cuadros del Partido, el Gobierno y el Estado en enfrentar los problemas actuales del país.

En octubre pasado, Raúl Castro, de 94 años, también presidió una sesión del Consejo de Defensa Nacional en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde volvió a ser presentado oficialmente como "jefe al frente de la Revolución".

En esa ocasión estuvo escoltado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", y acompañado por Díaz-Canel a su derecha.

Esa presentación generó especial atención, ya que contrasta con lo establecido en la Constitución cubana, que dispone que el Consejo de Defensa Nacional debe ser presidido por el presidente de la República.

La propia información publicada por el diario oficial Granma confirmó que Díaz-Canel no encabezó el órgano, lo que supone una contradicción directa con el texto constitucional y refuerza la percepción de que el mando efectivo sigue en manos del general.

Pese a su retiro formal de la vida política, Raúl Castro mantiene una influencia decisiva en las estructuras clave del Estado, particularmente en el sector de la defensa y en el conglomerado empresarial GAESA, bajo control del estamento militar.

La insistencia en denominarlo "líder" o "jefe al frente de la Revolución", en lugar de expresidente o líder histórico, consolida la idea de que su poder no ha disminuido.

En medio de una profunda crisis económica, apagones prolongados y un creciente descontento social, la presencia de Raúl Castro en el centro de los principales espacios de decisión envía un mensaje claro tanto dentro como fuera de Cuba: más allá de los cargos formales y los discursos sobre renovación, el control político y militar del país continúa bajo la tutela del general de Ejército y del aparato que lo rodea.