Rusia ratifica su alianza militar con el régimen cubano

La Duma rusa ratificó un acuerdo de cooperación militar con Cuba, mientras EE.UU. denuncia el reclutamiento masivo de cubanos como mercenarios en la guerra de Ucrania.

La Duma Estatal de Rusia, cámara baja del Parlamento, ratificó este martes el acuerdo intergubernamental de cooperación militar con el régimen cubano, en un paso que consolida la peligrosa alianza estratégica entre ambos gobiernos en plena guerra de Ucrania y en medio de las denuncias de Washington sobre la participación de cubanos como combatientes al servicio del Kremlin.

El documento, firmado en La Habana el 13 de marzo de 2025 y en Moscú el 19 del mismo mes, fue presentado al Legislativo por el Gabinete de Ministros de Rusia, que lo defendió como una medida para “garantizar las bases legales necesarias para definir los objetivos, direcciones y formas de cooperación militar bilateral”, reportó la agencia EFE.

Según la declaración oficial de la Duma, la ratificación “contribuirá al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones entre Rusia y Cuba en el ámbito militar” y permitirá “salvaguardar los intereses de ciudadanos rusos que cumplen tareas en el marco del acuerdo”, subrayó un reporte de la oficialista RT.

La decisión llega justo cuando Estados Unidos acusa a La Habana de ser una de las principales fuentes de combatientes extranjeros para el ejército ruso.

Un memorando interno del Departamento de Estado, distribuido recientemente a sus diplomáticos, afirma que entre 1,000 y 5,000 cubanos habrían sido reclutados como mercenarios para luchar en Ucrania, con la presunta complicidad del Gobierno cubano.

“Después de Corea del Norte, Cuba se ha convertido en la mayor fuente de mercenarios extranjeros para el ejército ruso”, advierte el texto, que acusa a La Habana de “haber fallado en proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana”.

En mayo pasado, la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, denunció que Rusia habría reclutado hasta 20,000 cubanos con apoyo del Gobierno de la isla, de los cuales entre 200 y 300 habrían muerto en el frente de batalla, recalcó EFE.

El acuerdo militar ratificado por la Duma profundiza la cooperación entre Moscú y La Habana, aliados históricos desde la era soviética, en un contexto en el que Cuba atraviesa su peor crisis económica en tres décadas, marcada por la escasez, la inflación y el deterioro de los servicios básicos.

La ratificación del acuerdo militar entre Moscú y La Habana ocurre mientras el Kremlin refuerza su discurso de confrontación con Occidente y vuelve a colocar el tema nuclear en el centro de su estrategia.

En 2024, un alto representante de la Duma rusa pidió instalar armas nucleares en Cuba, evocando los ecos de la Guerra Fría y advirtiendo que Rusia debía “responder con fuerza” a las presiones de la OTAN.

Más recientemente, el gobierno ruso volvió a alimentar las tensiones globales al pronunciarse sobre un posible despliegue de armamento nuclear fuera de su territorio, un mensaje interpretado por analistas como una advertencia directa a Estados Unidos y sus aliados europeos.

Estas declaraciones coincidieron con la creciente cooperación militar entre Rusia y el régimen cubano, presentada oficialmente como “asistencia técnica y estratégica”.

En medio de esa escalada verbal, Vladimir Putin advirtió que Rusia responderá de inmediato ante cualquier acción hostil de Occidente, reforzando la narrativa de confrontación total y posicionando a Cuba como un socio político en la región latinoamericana.

La alianza militar con La Habana, aunque simbólica en términos de poder real, tiene un alto valor propagandístico en la estrategia rusa de desafiar a Washington.

Mientras tanto, en el escenario estadounidense, Donald Trump volvió a arremeter contra Putin y contra el régimen cubano, prometiendo endurecer las sanciones si regresa a la Casa Blanca.

Sus declaraciones reflejan cómo el eje Moscú-La Habana vuelve a ser utilizado como arma política dentro del debate electoral de Estados Unidos, en un contexto de creciente rivalidad global y desconfianza mutua.

