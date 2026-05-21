EE.UU. ofrece detalles sobre la imputación contra Raúl Castro por asesinato

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó el miércoles una acusación formal ampliada contra Raúl Castro Ruz, de 94 años, y cinco exmilitares cubanos por su presunto papel en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses y uno residente legal.

El fiscal general interino Todd Blanche realizó el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami y fue directo en su mensaje.

«Por primera vez en casi 70 años, altos mandos del régimen cubano han sido acusados en Estados Unidos por presuntos actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses. Si matas estadounidenses, te perseguiremos. Sin importar quién seas. Sin importar qué título ostentes».

Según la acusación, el gran jurado fue reunido en Miami el 23 de abril de 2026 y el caso quedó registrado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

La pieza central de la evidencia es una grabación de audio de junio de 1996, de 11 minutos y 32 segundos, en la que Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— describe la orden que impartió.

«Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades», se le escucha decir a Castro en la grabación.

La autenticidad del audio fue verificada por especialistas y por Alcibíades Hidalgo, exsecretario personal de Castro. Además, más de 10,000 páginas de documentos desclasificados del FBI revelan la existencia de una «Operación Venecia», presuntamente planificada desde el 13 de febrero de 1996, lo que apuntaría a premeditación.

Según la acusación, desde principios de los años 90 agentes de inteligencia cubana se infiltraron en la organización y transmitieron información detallada sobre sus operaciones de vuelo al gobierno cubano, datos que el mando militar usó para planificar el ataque. Semanas antes del derribo, pilotos militares cubanos realizaron ejercicios de entrenamiento para localizar e interceptar aeronaves civiles lentas.

El día del ataque, tres avionetas Cessna partieron del Aeropuerto de Opa-locka; dos —con matrículas N2456S y N5485S— fueron destruidas por misiles aire-aire disparados por cazas MiG en aguas internacionales. Una tercera, pilotada por José Basulto, logró escapar.

Entre los cinco coacusados junto a Castro figura Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, identificado como el piloto que disparó los misiles, con más de 1,000 horas de vuelo. El único ya en custodia estadounidense es Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, de 65 años, quien ingresó al país con parole humanitario en abril de 2024 y fue arrestado en noviembre de 2025 por fraude migratorio al ocultar su pasado militar.

Si es declarado culpable, Raúl Castro podría enfrentar pena de muerte o cadena perpetua en los cargos de asesinato y conspiración.

La acusación tiene un alcance principalmente simbólico: Castro, que cumplirá 95 años el 3 de junio de 2026, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU. El régimen rechazó de inmediato los cargos: Miguel Díaz-Canel los calificó de «acción política, sin ningún basamento jurídico», alegando que Cuba actuó en «legítima defensa».

El director del FBI, Kash Patel, resumió el significado del momento: «Durante 30 años estas familias esperaron respuestas, y el FBI nunca olvidó. Seguiremos trabajando con el Departamento de Justicia para llevar ante la justicia a quienes atacaron a nuestros civiles».