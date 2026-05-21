Régimen cubano comparte video burlándose de Marco Rubio y dando «lecciones de democracia» a EE.UU.

La cuenta oficial del Gobierno de Cuba en X publicó este jueves un video satírico que se burla de Marco Rubio y de la política de Washington hacia la Isla, titulado irónicamente «Lecciones de democracia».

El video, de poco más de dos minutos, producido por Aguaje Films, presenta una marioneta con traje azul y corbata roja identificada como «MR BLOND WORM», sentada ante un escritorio con banderas estadounidenses. La miniatura imita el diseño de la Casa Blanca pero con el texto «THE BLOND HOUSE / FLORIDA», en alusión burlesca al cabello rubio de Trump y su residencia en Mar-a-Lago.

En tono de tutorial, la narración describe cinco pasos para, según el régimen, preparar una intervención militar en Cuba: cortar el combustible mediante sanciones, dejar que la población sufra, llegar con ayuda humanitaria para aparecer como «el bueno», fabricar un pretexto y finalmente arribar con un portaaviones.

«Dejas que la gente sufra sola. 25 horas sin luz, sin agua, sin medicamentos y ellos van a pensar que es culpa del gobierno cubano, que es un poquito nuestro plan», dice la narración del video.

El material compara el supuesto pretexto para intervenir en Cuba con la justificación usada para invadir Irak: «En Irak fueron armas de destrucción masiva, después dijeron que no había nada, pero ya estábamos adentro. ¡Así funciona!»

El video cierra con una frase que resume la narrativa del régimen: «Y recuerden, siempre hay que defender la libertad, aunque tengas que apagarla primero».

La publicación es la respuesta propagandística del régimen al intenso ciclo de presión diplomática de Washington. El día anterior, 20 de mayo —Día de la Independencia de Cuba—, Rubio publicó un video en español dirigido al pueblo cubano, la primera vez que lo hacía desde su cargo de secretario de Estado, en el que ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicinas condicionados a su distribución por la Iglesia Católica, no por GAESA.

Rubio afirmó que GAESA controla 18,000 millones de dólares en activos y el 70% de la economía cubana, y declaró: «Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA».

Ese mismo 20 de mayo, el Departamento de Justicia presentó una acusación federal histórica contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

El canciller Bruno Rodríguez acusó a Rubio de repetir un «libreto mendaz» y de ser un «vocero de intereses corruptos», mientras que Díaz-Canel calificó el 20 de mayo como símbolo de «intervención, injerencia, despojo y frustración» y llamó «asalariados del deshonor» a quienes apoyaron el mensaje del secretario de Estado.

El video del régimen hace referencia directa a elementos concretos del debate actual: las sanciones al combustible, la oferta de Wi-Fi y Starlink incluida en el mensaje de Rubio, el informe sobre la adquisición de más de 300 drones militares de Rusia e Irán como «pretexto fabricado», y la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Caribe.

La escalada comunicacional se enmarca en una estrategia de presión máxima que la administración Trump ha desplegado desde el 1 de mayo, cuando firmó la Orden Ejecutiva 14404 con nuevas sanciones, y que fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras con vínculos a GAESA corten relaciones o enfrenten sanciones secundarias anunciadas por Rubio el 7 de mayo.