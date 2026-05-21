Brigada 2506: «Procesar a Raúl Castro es solo el primer paso»

Vídeos relacionados:

La Brigada de Asalto 2506 emitió este miércoles, en el aniversario del nacimiento de la República de Cuba, una declaración solemne en la que calificó la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro como «solo el primer paso» hacia la justicia, y exigió un cambio total del régimen comunista en la isla.

El acto se celebró en la sede de la organización en Miami, donde líderes históricos del exilio cubano respaldaron la acusación presentada ese mismo día por el Departamento de Justicia contra Castro y cinco militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, informó Martí Noticias.

En su declaración del 20 de mayo, la Brigada 2506 fue contundente: «El pueblo de Cuba vive hoy una de las etapas más dolorosas y desesperadas de su historia. La miseria, la falta de alimentos y medicinas, los apagones constantes, la represión política y la ausencia total de libertades demuestran, una vez más, el fracaso absoluto del sistema comunista instaurado por la dictadura castrista».

La organización rechazó cualquier salida que no implique una ruptura total con el sistema actual: «La crisis nacional que vive Cuba no puede resolverse con reformas cosméticas, falsas aperturas, ni sucesiones controladas por el mismo régimen. El futuro de Cuba exige un cambio total, definitivo y urgente».

La Brigada exigió una transición basada en la Ley Helms-Burton y la Constitución cubana de 1940, y denunció la presencia de bases de espionaje de China, Rusia, Irán y organizaciones narcoterroristas en Cuba como amenaza directa a la seguridad hemisférica.

El llamado fue directo al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio: que continúen respaldando al pueblo cubano en su lucha por la democracia y los derechos humanos.

Entre los asistentes al acto estuvieron el expresidente de la Cámara Estatal de Florida Paul Renner, quien valoró los cargos contra Raúl Castro por siete acusaciones, entre ellos cuatro por homicidio: «Por lo menos por fin, después de tanto tiempo, que estamos en el principio de justicia por las familias de los Hermanos al Rescate».

Luis González Vega, de Municipios de Cuba en el Exilio, describió la acusación como una palanca de presión: «Es una ficha que tienen los Estados Unidos ahora para con Cuba, el mover lo que es la justicia en contra de ese malvado que fue Raúl Castro, que dio la orden del asesinato de los cuatro jóvenes de Hermanos al Rescate».

Fernando Caula, presidente del Partido Cubano del Pueblo Ortodoxo, advirtió que la responsabilidad va más allá de un solo nombre: «No solamente Raúl Castro, hay muchos nombres en el gobierno de esta narco república terrorista cubana que nos lleva más de 67 años ya a todos los cubanos en el exilio».

El régimen cubano, por su parte, rechazó la acusación del Departamento de Justicia calificándola de «acción política sin basamento jurídico», mientras que Díaz-Canel salió en defensa de Raúl Castro y justificó el derribo de las avionetas.

Dado que no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos y Castro, de 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense, la acusación tiene principalmente un valor simbólico, político y jurídico para las familias de las víctimas y el exilio cubano.

La Brigada 2506 cerró su declaración con una advertencia que resume décadas de lucha: «No habrá paz verdadera en Cuba y en el Hemisferio mientras exista en el corazón de las Américas una dictadura que le niegue la libertad al pueblo cubano y amenace la paz y la seguridad a sus vecinos. ¡Jamás abandonaremos a nuestra patria!».