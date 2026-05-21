FIU anuncia apoyo a una futura Cuba libre tras cargos contra Raúl Castro

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La presidenta de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Jeanette M. Nuñez, emitió este miércoles un comunicado institucional en respuesta a los cargos penales presentados contra Raúl Castro y cinco coacusados del régimen cubano por el asesinato de cuatro miembros de la organización Hermanos al Rescate, derribados en 1996, y reafirmó el compromiso de la universidad con el apoyo a una transición democrática en Cuba.

«Hoy estamos en el umbral de la justicia y la rendición de cuentas. Los cargos contra Raúl Castro y cinco coacusados por el asesinato de cuatro miembros de nuestra comunidad llegan con mucho retraso», escribió Nuñez en el comunicado fechado el 20 de mayo de 2026.

Las cuatro víctimas —Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales— fueron derribadas el 24 de febrero de 1996 cuando realizaban misiones humanitarias de búsqueda de balseros cubanos en espacio aéreo internacional, a bordo de avionetas Cessna desarmadas.

Nuñez destacó los vínculos históricos de FIU con las familias de los cuatro hombres asesinados y señaló que la Facultad de Derecho de la universidad alberga la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa, nombrada en honor a una de las víctimas.

Subrayó además una coincidencia simbólica: el fiscal federal que aseguró la acusación, Jason Reding Quiñones, fiscal del Distrito Sur de Florida, es hijo de un refugiado político cubano y graduado de esa misma facultad.

«El legado de los cuatro civiles asesinados por el régimen cubano continúa, y la libertad para la isla se siente más cercana que en cualquier momento desde 1959», afirmó Nuñez.

En ese marco, la presidenta de FIU anunció que la universidad está lista para apoyar la transición hacia una Cuba libre y democrática, respaldándose en la Iniciativa de Transición Democrática que la institución presentó el pasado sábado.

Esa iniciativa reúne académicos y expertos en economía, medicina, salud pública, medio ambiente, educación, tecnología, infraestructura, seguridad, ingeniería, arte, derecho, gobernanza y sociedad civil, con el objetivo declarado de orientar a Cuba hacia la libertad.

Para ello, FIU movilizará recursos del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, la Escuela Steven J. Green de Asuntos Internacionales y Públicos, el Instituto de Estudios Cubanos, la oficina de FIU en Washington D.C., la Facultad de Negocios y CasaCuba.

«Este trabajo no será fácil. La reconstrucción de instituciones democráticas nunca lo es», reconoció Nuñez en el comunicado.

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate cobró nuevo impulso en febrero de 2026, en el 30.º aniversario del crimen, con nuevas grabaciones publicadas por el Nuevo Herald, y en marzo el fiscal general de Florida, James Uthmeier, reabrió una investigación estatal sobre el caso.

«Aplaudimos las acciones del Departamento de Justicia y honramos la memoria de los caídos. Creemos firmemente que el pueblo cubano merece un futuro lleno de optimismo y oportunidades, y estamos listos para ayudar a construirlo», concluyó Nuñez.