FIU anuncia apoyo a una futura Cuba libre tras cargos contra Raúl Castro

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La presidenta de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Jeanette M. Nuñez, emitió este miércoles un comunicado institucional en respuesta a los cargos penales presentados contra Raúl Castro y cinco coacusados del régimen cubano por el asesinato de cuatro miembros de la organización Hermanos al Rescate, derribados en 1996, y reafirmó el compromiso de la universidad con el apoyo a una transición democrática en Cuba.
«Hoy estamos en el umbral de la justicia y la rendición de cuentas. Los cargos contra Raúl Castro y cinco coacusados por el asesinato de cuatro miembros de nuestra comunidad llegan con mucho retraso», escribió Nuñez en el comunicado fechado el 20 de mayo de 2026.
Las cuatro víctimas —Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales— fueron derribadas el 24 de febrero de 1996 cuando realizaban misiones humanitarias de búsqueda de balseros cubanos en espacio aéreo internacional, a bordo de avionetas Cessna desarmadas.
Nuñez destacó los vínculos históricos de FIU con las familias de los cuatro hombres asesinados y señaló que la Facultad de Derecho de la universidad alberga la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa, nombrada en honor a una de las víctimas.
Subrayó además una coincidencia simbólica: el fiscal federal que aseguró la acusación, Jason Reding Quiñones, fiscal del Distrito Sur de Florida, es hijo de un refugiado político cubano y graduado de esa misma facultad.
«El legado de los cuatro civiles asesinados por el régimen cubano continúa, y la libertad para la isla se siente más cercana que en cualquier momento desde 1959», afirmó Nuñez.
En ese marco, la presidenta de FIU anunció que la universidad está lista para apoyar la transición hacia una Cuba libre y democrática, respaldándose en la Iniciativa de Transición Democrática que la institución presentó el pasado sábado.
Esa iniciativa reúne académicos y expertos en economía, medicina, salud pública, medio ambiente, educación, tecnología, infraestructura, seguridad, ingeniería, arte, derecho, gobernanza y sociedad civil, con el objetivo declarado de orientar a Cuba hacia la libertad.
Para ello, FIU movilizará recursos del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, la Escuela Steven J. Green de Asuntos Internacionales y Públicos, el Instituto de Estudios Cubanos, la oficina de FIU en Washington D.C., la Facultad de Negocios y CasaCuba.
«Este trabajo no será fácil. La reconstrucción de instituciones democráticas nunca lo es», reconoció Nuñez en el comunicado.
El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate cobró nuevo impulso en febrero de 2026, en el 30.º aniversario del crimen, con nuevas grabaciones publicadas por el Nuevo Herald, y en marzo el fiscal general de Florida, James Uthmeier, reabrió una investigación estatal sobre el caso.
«Aplaudimos las acciones del Departamento de Justicia y honramos la memoria de los caídos. Creemos firmemente que el pueblo cubano merece un futuro lleno de optimismo y oportunidades, y estamos listos para ayudar a construirlo», concluyó Nuñez.
Preguntas Frecuentes sobre los Cargos contra Raúl Castro y el Apoyo a una Cuba Libre
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se presentaron cargos penales contra Raúl Castro?
Raúl Castro enfrenta cargos penales por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado estos cargos como parte de una política de máxima presión contra el régimen cubano.
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¿Qué acciones está tomando la Universidad Internacional de Florida (FIU) para apoyar a Cuba?
FIU ha reafirmado su compromiso con el apoyo a una transición democrática en Cuba. La universidad ha lanzado la Iniciativa de Transición Democrática, que reúne a académicos y expertos de diversas disciplinas para orientar a Cuba hacia la libertad. Además, FIU movilizará recursos de varios de sus centros e institutos para apoyar esta causa.
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¿Cómo se relaciona la acusación contra Raúl Castro con el derecho internacional?
La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el derribo de las avionetas violó el derecho internacional, ya que los aviones fueron derribados sobre aguas internacionales. Esta violación es uno de los argumentos centrales en la acusación presentada por Estados Unidos.
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¿Cuál es el impacto simbólico de la acusación contra Raúl Castro?
La acusación tiene un impacto principalmente simbólico, ya que no existe un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que hace improbable el enjuiciamiento efectivo de Castro. Sin embargo, representa un hito histórico para las familias de las víctimas y la comunidad cubana en el exilio.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.