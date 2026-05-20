Marrero defiende a Raúl Castro y acusa a EE.UU. de montar una farsa

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz salió este miércoles a defender a Raúl Castro tras la presentación de cargos penales federales en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y calificó la acusación de farsa fabricada por Washington.

A través de su cuenta en X, Marrero publicó que «la supuesta acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que ha pretendido fabricar el gobierno de EEUU, deja al descubierto la falta de argumentos para sostener sus ataques contra Cuba y su incapacidad, pese a todas las sanciones, de doblegarnos».

El primer ministro también difundió una declaración oficial del régimen en la que el llamado Gobierno Revolucionario condena «en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana».

Marrero fue más lejos y defendió el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate como un acto de legítima defensa, argumentando que «la historia es clara y sobran evidencias que demuestran que Cuba actuó en legítima defensa, luego de alertar reiteradamente sobre las graves violaciones de nuestro espacio aéreo».

El primer ministro también calificó a Hermanos al Rescate de «organización narco-terrorista» y acusó a Washington de mentir: «El pueblo cubano y la comunidad internacional saben que EEUU miente y manipula la realidad a su antojo, como intenta hacer ahora respecto a los sucesos relacionados con el derribo de las avionetas».

La reacción de Marrero forma parte de una respuesta coordinada del régimen. Díaz-Canel calificó la acusación de «acción política, sin ningún basamento jurídico», mientras que el canciller Bruno Rodríguez tildó a Marco Rubio de «vocero de intereses corruptos y revanchistas».

Los cargos, anunciados por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato por la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, el 24 de febrero de 1996.

La Organización de Aviación Civil Internacional determinó que el derribo ocurrió entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, es decir, en espacio aéreo internacional, lo que contradice directamente el argumento de legítima defensa esgrimido por el régimen.

La acusación fue presentada por un gran jurado en Miami el 23 de abril de 2026 y desclasificada este miércoles, Día de la Independencia de Cuba, fecha que el fiscal Blanche eligió de forma deliberada para el anuncio.

Además de Castro, la acusación incluye a cinco militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

La acusación tiene un alcance principalmente simbólico: Raúl Castro, de 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre ambos países. Sin embargo, la congresista María Elvira Salazar resumió el sentir de la comunidad cubanoamericana con una frase: «Hoy comienza el fin de la familia Castro».

Blanche fue contundente al anunciar los cargos: «Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia. Si matas estadounidenses, te perseguiremos».