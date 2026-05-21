«Cuba renacerá como ave fénix»: Lucrecia habla de su fe en la libertad

La cantante cubana Lucrecia expresó este miércoles su convicción de que Cuba resurgirá tras décadas de dictadura, en una entrevista emitida el mismo día en que se hizo pública la imputación federal de Raúl Castro por la justicia estadounidense.

«Estamos en las cenizas nosotros en Cuba. Y yo tengo fe en que Cuba vuelva a ser la perla del Caribe», declaró la artista, residente en España desde 1993, en una conversación con la periodista Tania Costa.

Lucrecia fue directa al describir el estado actual de la isla, pero no dejó espacio para el pesimismo: «Yo pienso que después que pase todo esto Cuba va a renacer como un ave fénix y será maravillosa».

La artista fundamentó esa esperanza en la trayectoria de los cubanos en el exilio, como prueba de lo que el pueblo puede lograr cuando tiene libertad para emprender: «Todos los cubanos cuando salimos también, gracias a Dios, con empeño y mucha perseverancia triunfamos. Así que desde Cuba se podrá hacer, y aún mejor, porque vamos a estar en nuestro país».

Sobre el papel de las plataformas digitales en la difusión de la noticia de la imputación, Lucrecia subrayó su importancia: «Lo importante es que ya ha salido y el mundo se ha enterado. Gracias a la inmediatez de las plataformas digitales, el mundo sabe lo que está pasando».

Ante la pregunta de si regresaría a Cuba cuando llegue la libertad, la cantante respondió con cautela pero con afecto hacia sus compatriotas: «Yo realmente estoy aquí y yo no sé, ya se verá, pero quiero lo mejor para todos mis cubanos allá donde estén».

La entrevistadora también le preguntó si la imputación podría llevar a Raúl Castro a buscar refugio en el extranjero, como hizo el expresidente venezolano Nicolás Maduro al huir a Rusia tras perder el poder. Lucrecia respondió sin dudar: «Hace tiempo que tenían que haber tomado ya ese paso, pero es que supongo que es tanto lo que ata y las comodidades y todo lo que ha tenido».

La conversación tuvo lugar este 20 de mayo, Día de la República de Cuba, la misma jornada en que se anunció públicamente que un gran jurado del Distrito Sur de Florida había imputado a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

Lucrecia conoce de cerca el peso de ese episodio histórico: fue vetada en Cuba precisamente por componer la banda sonora del documental Balseros (2002), que retrató la crisis migratoria de los balseros cubanos y fue nominado al Óscar a mejor documental en 2003.

La acusación contra Castro, aprobada el 23 de abril de 2026, incluye cargos de homicidio, destrucción de aeronaves civiles y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses. Junto al exdictador, de 94 años, fueron imputados otros cinco militares cubanos.

«Va a tener que recibir todo lo que toca en este momento, ser enjuiciado y en el lugar donde es, en Estados Unidos. Seguro que pasará. Hay que tener fe», concluyó Lucrecia.