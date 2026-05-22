Consejo de Estado y Parlamento de Cuba salen en defensa de Raúl Castro

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El Consejo de Estado de Cuba, actuando en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, emitió este jueves una declaración formal en la que condena «enérgicamente» la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz.

La acusación federal, desclasificada el pasado miércoles, fue emitida por un gran jurado de Miami el 23 de abril y presentada públicamente por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de esa ciudad.

Los cargos contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, los cuatro cubanoamericanos que fallecieron cuando cazas militares cubanos derribaron dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 sobre el Estrecho de Florida.

El Consejo de Estado calificó la acusación de «infame» y de «acto ilegítimo y despreciable», y sostuvo que responde a una «marcada manipulación deshonesta y política» que tergiversa los hechos del derribo.

«Los miembros de este órgano denunciamos que el gobierno de los Estados Unidos utiliza instituciones jurídicas para orquestar su política genocida contra la Revolución Cubana.

Al hacerlo, desconoce los principios del Derecho Internacional y vulnera la soberanía y dignidad de nuestra nación», reza el documento firmado en La Habana.

El texto también repudia «categóricamente» las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y las califica de «mendaces e inmorales acusaciones contra altos funcionarios del Estado y del Gobierno cubanos».

La reacción institucional del régimen se suma a las declaraciones previas de otros funcionarios.

El presidente Miguel Díaz-Canel tildó la acusación de «acción política, sin ningún basamento jurídico» y llegó a declarar: «Para mí Raúl Castro ha sido un maestro». El primer ministro Manuel Marrero también salió a defender al exmandatario y acusó a Washington de montar una «farsa».

El régimen convirtió centros laborales en actos de repudio contra la acusación y organizó una tribuna antiimperialista, mientras que China también salió en defensa de Raúl Castro tras el anuncio del Departamento de Justicia.

La acusación se apoya, entre otras pruebas, en una grabación de audio de junio de 1996 atribuida al propio Raúl Castro en la que supuestamente describe la orden de derribar las avionetas.

La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó en julio de ese año que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, entre nueve y diez millas náuticas de la costa cubana, contradiciendo la versión oficial de La Habana.

Además de Castro, la acusación federal incluye a cinco exmilitares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

El alcance práctico de los cargos es principalmente simbólico: Raúl Castro, de 95 años, nunca ha estado bajo jurisdicción estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.

No obstante, podría ser condenado a cadena perpetua si alguna vez fuera juzgado, según los cargos presentados por la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida.